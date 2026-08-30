Mais de 10 ônibus foram usados como barricadas em meio a um intenso tiroteio em vários subbairros - Reprodução/Rede Social

Mais de 10 ônibus foram usados como barricadas em meio a um intenso tiroteio em vários subbairrosReprodução/Rede Social

Publicado 30/08/2026 07:55

Rio - Moradores de Jacarepaguá , na Zona Sudoeste, viveram momentos de terror entre o fim da noite de sábado (29) e a madrugada deste domingo (30). Ao todo, 14 ônibus foram usados como barricadas fechando trechos da Gardênia Azul, Curicica, Muzema e Rio das Pedras. A ação terminou ainda com quatro mortes e um baleado em diferentes endereços.

De acordo com a Polícia Militar, bandidos armados entraram em confronto na comunidade da Muzema, onde um homem acabou atingido na perna. Ele foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde permanece internado com quadro de saúde estável. A princípio, a vítima, identificada como Ronald Ignacio do Amaral, seria morador da região.

Já na Estrada do Guerenguê, na Taquara, uma mulher morreu após ter o carro atacado a tiros. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica e autoria do crime.

Na Estrada dos Bandeirantes e na Rua Soldado Bruno Estrifica, em Curicica, outros três homens, ainda não identificados, foram mortos.

A região é alvo de frequentes confrontos devido à disputa de território entre criminosos rivais.

Impactos

Nas redes sociais, moradores revelaram os transtornos em meio as vias fechadas, falta de ônibus e barricadas incendiadas. O clima era de tensão no entorno das comunidades.

"Estava voltando do ParkJacarepaguá por volta de 22h40 e passando pela Gardênia estava tendo arrastão. Tivemos que pegar a contramão e voltar, todo mundo gritando e voltando", disse uma moradora.



"Passei por volta das 23h na Ayrton Senna, sentido Linha Amarela, Bonsucesso, tinha um colchão na pista do canto pegando fogo no meio da rua e carros e ônibus tentando voltar na contramão. O clima parecia que ia esquentar", afirmou outro.



"Eu e várias pessoas andamos do Mc Donalds da Freguesia até o Anil e pessoal continuou até Rio das Pedras. Noite caótica", relatou mais um morador.

Segundo o Rio Ônibus, os coletivos foram usados como barricadas entre Muzema, Curicica, Gardênia e Taquara. "Praticamente todas as linhas que operam em Jacarepaguá tiveram impactos. A empresa lamenta mais esse episódio de violência contra a população do Rio de Janeiro", afirmou o sindicato.

De acordo com a Mobi-Rio, as linhas 35 (Alvorada x Madureira), 46 (Alvorada x Penha), 51 (Recreio x Deodoro) e 52 (Alvorada x Deodoro) tiveram a circulação interrompida por cerca de 40 minutos na noite de sábado.

Na ocasião, de acordo com a PM, equipes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) reforçaram a segurança para restabelecer a circulação de veículos. O policiamento permaneceu intensificado nos locais de atenção e equipes do 1° Comando de Policiamento de Área (CPA) apoiaram as ações.

Na manhã deste domingo (30), os serviços de transporte operam normalmente. As vias também seguem com fluxo normal no trânsito.

Em nota, a Polícia Civil informou que a delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga todos os casos e apura as mortes de Josiane Dias e dos três homens, ainda não identificados. Diligências estão em andamento para identificar a autoria e esclarecer as circunstâncias dos crimes.

Já sobre o caso na Muzema, o registro de ocorrência foi realizado na 16ª DP (Barra da Tijuca), que também apura a dinâmica dos fatos.