Carlos Cerqueira era professor e árbitro de vôlei - Reprodução / Redes Sociais

Carlos Cerqueira era professor e árbitro de vôleiReprodução / Redes Sociais

Publicado 29/08/2026 17:50 | Atualizado 29/08/2026 18:00

Rio - Um professor de vôlei morreu, na manhã deste sábado (29), após ficar mais de dois meses internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro , depois de ser agredido. A Polícia Civil investiga o caso.

A agressão aconteceu no dia 23 de junho, na Rua da Constituição, também no Centro. Imagens de câmeras de segurança flagraram Carlos Eduardo Cerqueira da Silva, de 52 anos, sendo perseguido por um homem. Enquanto a vítima corria, o agressor conseguiu dar um soco nele, que caiu desacordado.

Carlos, que também era árbitro de vôlei, deu entrada no Hospital Souza Aguiar no dia seguinte. Bombeiros encontraram a vítima gravemente ferida, a socorreram e a encaminharam à unidade. Ele teria sofrido um traumatismo craniano.

Conhecido como Carlão, o professor era sócio-fundador da Associação Brasileira Profissional de Voleibol (ABPVÔLEI) e diretor do Sindicato Nacional dos Trabalhadores e Colaboradores da Arbitragem Esportiva (Sintrace).

Em nota publicada nas redes sociais, a ABPVÔLEI lamentou a perda e se solidarizou com os familiares.

"Após 65 dias de muita luta, Carlão nos deixa, mas permanece o legado de um homem marcado pela dedicação, amizade e pelo amor ao voleibol. Sua presença, sua contribuição e sua história fazem parte da trajetória da ABPVÔLEI e permanecerão para sempre em nossas memórias. Neste momento de dor e saudade, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e todos aqueles que tiveram o privilégio de compartilhar sua caminhada. Que Deus, em sua infinita misericórdia, o receba e conceda conforto a todos que sofrem com sua partida. Carlão, sua história não termina aqui. Seu legado permanecerá entre nós", diz o texto.

O Sintrace também se manifestou. "Mais que um grande profissional, ele foi um exemplo de bondade e de cidadania. Um árbitro de excelência nacional, que inspirou com sua integridade e paixão pelo esporte. Ele dedicou sua vida a ensinar e formar novos talentos nas escolinhas de base. Carlos Eduardo foi um amigo incondicional, um líder sábio e uma presença que aquecia corações. Sentiremos profundamente sua falta, mas sua memória nos guiará para sempre. Descanse em paz, nosso querido amigo", conta a postagem.



O caso é investigado pela 1ª DP (Praça Mauá). Os agentes realizam diligências para esclarecer os fatos.

Ainda não há informações sobre o enterro da vítima.