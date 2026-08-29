Carlos Cerqueira era professor e árbitro de vôleiReprodução / Redes Sociais
Professor de vôlei morre após dois meses internado por conta de agressão
Carlos Eduardo Cerqueira da Silva, de 52 anos, estava no Hospital Municipal Souza Aguiar; a Polícia Civil segue investigando o caso
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Homem morre ao ser atingido por trem
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Intenso tiroteio assusta moradores da Zona Norte
Confronto foi registrado nas proximidades do Morro do Cruz e da Chácara do Céu, entre a Tijuca e o Andaraí; Região é alvo de disputa territorial
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Menina, de 3 anos, estava no banco de trás de um automóvel parado na Rua Silva Vale, na divisa entre os bairros Tomás Coelho e Cavalcanti
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