Viaturas ficaram paradas na Avenida Prefeito João Chiesse Filho - Reprodução / Redes Sociais

Viaturas ficaram paradas na Avenida Prefeito João Chiesse FilhoReprodução / Redes Sociais

Publicado 29/08/2026 14:00

Rio - Um homem morreu ao ser atingido por um trem de carga, na madrugada deste sábado (29), em Barra Mansa, no Sul Fluminense. A vítima estaria em uma área proibida para trânsito de pedestres.

O caso aconteceu por volta de 2h30, na linha férrea que passa pelo bairro Roberto Silveira. Segundo o Corpo de Bombeiros, militares receberam um acionamento para uma ocorrência de atropelamento e encontraram a vítima, de aproximadamente 45 anos, já sem vida. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, também no Sul Fluminense.

Policiais militares do 28º BPM (Volta Redonda) auxiliaram no isolamento da área. Ambulâncias e viaturas ficaram na Avenida Prefeito João Chiesse Filho durante a ocorrência.

A MRS Logística, empresa da composição, informou que o incidente aconteceu em um trecho exclusivo para trens e, portanto, proibido para pessoas.

De acordo com a companhia, o maquinista adotou, imediatamente, todos os procedimentos de segurança previstos, aplicando o freio de emergência da composição. Contudo, "como um trem não freia como um carro", não foi possível evitar o impacto.

A MRS lamentou o ocorrido e reforçou o apelo para que a população mantenha atenção redobrada ao circular próxima à linha férrea, além de pedir para que respeite rigorosamente a sinalização existente.

"Parar, olhar para os dois lados e escutar com atenção antes de cruzar os trilhos são atitudes simples, mas vitais para garantir a segurança de todos", disse em nota.

Questionada sobre o caso, em e-mail enviado às 12h27, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.

Ainda não há informações sobre a identidade da vítima.