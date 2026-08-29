Yuri estava em frente a uma oficina quando foi baleado - Reprodução/Rede Social

Yuri estava em frente a uma oficina quando foi baleadoReprodução/Rede Social

Publicado 29/08/2026 07:50

Rio - A Diocese de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, lamentou a morte do 2º sargento da Marinha Yuri Cardoso Dias Barreto, 38 anos, baleado na noite de quinta-feira (27) em frente a uma oficina no bairro Olinda, em Nilópolis. O sepultamento acontece na tarde deste sábado (29) no Cemitério Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte.