Yuri estava em frente a uma oficina quando foi baleadoReprodução/Rede Social
Nas redes sociais, Dom Gilson Andrade da Silva comentou sobre a violência que atinge a região e prestou solidariedade à família.
"Não podemos nos acostumar com a morte e nem naturalizar a violência. Cada vida perdida é uma família ferida e uma história interrompida. Como Igreja Católica na Baixada Fluminense, reafirmamos nosso compromisso com a defesa da vida e conclamamos as autoridades e a sociedade a unirem esforços para enfrentar a violência e construir uma cidade onde a vida seja respeitada e ninguém precise ter medo de voltar para casa”, disse.
A mulher da vítima é agente da Pastoral da Comunicação da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Nilópolis. Além dela, Yuri deixa dois filhos.
"Neste momento de dor, unimos nossas orações às de tantos que sofrem diante da violência. Pedimos a Deus, Senhor da Vida, que acolha os que perderam a vida, fortaleça os que estão hospitalizados e conforte seus familiares. Que Nossa Senhora Aparecida, mãe que acolhe e consola, esteja junto de todos que sofrem, amparando-os neste momento de dor e saudade", afirmou.
Ainda nas redes, a escola onde seus filhos estudavam, o Colégio e Curso João Pedro, também publicou uma nota de pesar.
"Pai exemplar e querido membro da nossa comunidade escolar. Sua presença, seu carinho e sua dedicação à família deixarão lembranças eternas em nossos corações. Neste momento de profunda dor, nos solidarizamos com seus filhos, familiares e amigos, desejando que Deus conforte cada coração e conceda força para enfrentar essa perda. Que o amor vivido e os momentos compartilhados permaneçam como um legado para sempre", relatou a unidade.
Entenda o caso
O crime aconteceu na Avenida Roberto Silveira, no bairro Olinda, na frente da estação de trem. Testemunhas relataram que criminosos, armados com fuzis, passaram em um carro e atiraram diversas vezes na direção de pessoas que estavam na porta da oficina.
Yuri teria ido ao estabelecimento porque sua moto apresentava uma falha. O militar aguardava a análise de um funcionário quando foi baleado. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
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