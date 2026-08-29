Candidatos conversaram com eleitores neste sábado (29) - Reprodução

Candidatos conversaram com eleitores neste sábado (29)Reprodução

Publicado 29/08/2026 19:16 | Atualizado 29/08/2026 19:26

Rio - Os candidatos ao governo do Rio cumpriram suas agendas de campanha deste sábado (29) com direito a passeatas, carreatas e motociatas. Os focos foram eleitores da capital, além de municípios da Baixada e da Costa Verde.

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Eduardo Paes (PSD) começou o dia com uma caminhada pela Taquara, na Zona Sudoeste, junto com aliados políticos, como o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD). O candidato conversou com moradores, comerciantes e apoiadores da campanha. O local foi onde Paes iniciou a carreira política, em 1993, como subprefeito da região de Jacarepaguá e Barra da Tijuca.

Em seguida, Paes esteve na Cidade de Deus, ainda na Zona Sudoeste, e nos municípios de Seropédica e Queimados, na Baixada.

Douglas Ruas (PL) participou de um café da manhã com influenciadores da direita. Depois, seguiu para Mesquita e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde participou dos lançamentos de candidaturas de aliados. Durante a tarde, compareceu em uma motociata em Angra dos Reis ao lado do candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL). Ele voltou a se encontrar com motoqueiros após prometer que, caso eleito, irá zerar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de veículos de até 180 cilindradas e criar o programa RJ na Pista, com linha de crédito para o grupo.

Anthony Garotinho (Republicanos), que teve os direitos de campanha retomados nesta sexta-feira (28) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), percorreu a Zona Oeste com apoiadores. A agenda começou em Campo Grande, em encontro com moradores e profissionais de educação física, e seguiu por Sepetiba, onde participou de caminhada e conversou com lideranças locais.

Durante os encontros, ouviu demandas dos moradores e falou sobre propostas para áreas como saúde, educação, segurança pública, geração de emprego e desenvolvimento econômico. O candidato voltou a defender o fortalecimento dos serviços públicos e a retomada de políticas sociais voltadas às famílias de baixa renda.



"É na rua que a gente entende o que realmente está acontecendo na vida das pessoas. Governar o Rio exige ouvir quem espera atendimento na saúde, quem precisa de segurança para trabalhar e voltar para casa e quem quer oportunidade para sustentar sua família. É esse diálogo que estamos fazendo em cada lugar por onde passamos", afirmou.

Juliete Pantoja (UP) passou a manhã no bairro de Nova Campinas, em Duque de Caxias, onde panfletou e fez caminhada na feira do bairro, além se reunir com famílias de apoiadores. Na atividade, ela defendeu a obrigação do estado de garantir moradia a todos e de universalizar o acesso ao saneamento básico e à saúde pública, reestatizando o serviço de distribuição de água e de esgoto.



William Siri (Psol) caminhou por Alcântara, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, e participou da inauguração do comitê central do deputado estadual e candidato à reeleição Professor Josemar (Psol). Durante a noite, esteve no lançamento candidatura de Mônica Benício (Psol) ao Senado.

André Marinho (Novo) participou do lançamento das candidaturas de Carlos Cabral a deputado estadual em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste, e de Luiz Lima a deputado federal, além de Welbert Pedro a deputado estadual, em Nova Friburgo, na Região Serrana.

Cyro Garcia (PSTU) gravou um podcast e fez panfletagem em Campo Grande, na Zona Oeste.



