Carro foi recuperado na Rua Silva Vale, no bairro de Tomás Coelho - Divulgação / Polícia Militar

Carro foi recuperado na Rua Silva Vale, no bairro de Tomás Coelho Divulgação / Polícia Militar

Publicado 29/08/2026 13:16

Rio - Uma menina, de 3 anos, foi encontrada em um carro abandonado, na noite desta sexta-feira (28), na Rua Silva Vale, na divisa entre os bairros Tomás Coelho e Cavalcanti, na Zona Norte. O veículo havia sido roubado nas proximidades do Morro do Urubu.

Segundo a Polícia Militar, agentes da Coordenadoria de Polícia de Proximidade (CPP) receberam informações sobre o roubo de um automóvel. Rapidamente, as equipes localizaram o veículo e a criança, que estava no banco de trás.

Os policiais acharam um celular e conseguiram contato com os responsáveis da menina. Depois do resgate, Miguel Machado, pai da criança, agradeceu o trabalho dos agentes.

"Graças a Deus, conseguiram recuperar o mais importante, que é o nosso bem maior: a nossa filha. Eu sofri um assalto próximo ao Urubu. Os meliantes levaram rapidamente. Não deu nem tempo de pensar. Levaram nossa filha de 3 anos, mas, graças a Deus, a equipe prontamente conseguiu. Fizeram os contatos, tudo que tinha que ser feito, e conseguiram recuperar o bem mais precioso, que é a nossa filha. O bem material pode ir embora. Não tem valor para a gente. Nosso bem maior é a nossa filha", contou.

O caso foi registrado na 24ª DP (Piedade). Questionada, a Polícia Civil que a 27ª DP (Vicente de Carvalho) prosseguirá com a investigação. Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança e realizam outras diligências para apurar os fatos.