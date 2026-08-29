Bebê de 28 dias estava engasgado e foi salvo por agentes do 18ºBPM - Divulgação

Bebê de 28 dias estava engasgado e foi salvo por agentes do 18ºBPMDivulgação

Publicado 29/08/2026 11:05

O Dia, a mãe do pequeno Murilo, a assistente administrativa Isabelle Toledo, de 21 anos, revelou os momentos de desespero que passou ao lado do filho. Rio - Policiais militares socorreram um bebê de apenas 28 dias que estava engasgado na Praça Seca, na Zona Sudoeste, na madrugada deste sábado (29). Aoa mãe do pequeno Murilo, a assistente administrativa Isabelle Toledo, de 21 anos, revelou os momentos de desespero que passou ao lado do filho.

"Foi um baita susto! O meu filho costuma pegar a mamadeira no final da noite, às 00h, porque ele faz o uso da fórmula e do leite materno por recomendação do médico. E aí eu fiz o procedimento normal: dei a mamadeira e coloquei ele para arrotar. Só que, no segundo gorfo, ele acabou se engasgando. Ele ficou com as vias aéreas obstruídas e eu tentei desengasgar, só que ele não desengasgava por nada. Meu pai estava do meu lado e tentou me ajudar também, mas não conseguiu. Depois, a minha mãe, que sabe fazer a manobra de desengasgo, tentou, só que ela também não conseguiu. E aí ele começou a ficar roxo", contou.



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Na sequência, Isabele explicou que a família saiu correndo do condomínio onde mora pedindo por ajuda.



"No desespero a gente só saiu mesmo com o carro e foi direto no posto do 18ºBPM. E aí, graças a Deus, eles ajudaram de imediato, já pegaram ele e largaram tudo, literalmente, largaram tudo, deixaram até o capacete cair no chão na hora para poder ajudar ele. Um deles foi no carro com a gente para poder evar ele na Samu, porque ele já tinha desengasgado, mas ele estava voltando aos poucos. E aí os outros foram de moto para poder liberar a rua, para poder ajudar a gente a chegar um pouquinho mais rápido na Praça Seca", acrescentou.

Após o susto, o menino passa bem, e a mãe relatou o alívio ao saber que tudo terminou bem.



"Nossa, foi um alívio muito grande. Eu já vi muito na TV e na internet vídeos como esse, sabe? Situações como essa, mas nunca imaginei que eu ia passar por isso. Ele é meu primeiro filho, vai fazer um mês no domingo agora e já quis aparecer na mídia de algum jeito", brincou.



Segundo a corporação, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) estavam em patrulhamento na região quando foram abordadas pela mãe pedindo ajuda. Os agentes prestaram os primeiros socorros e levaram o menino até a Base Descentralizada do Serviço Móvel de Urgência (Samu), onde ele recebeu atendimento médico.

"Servir e proteger também é estar preparado para agir quando cada segundo importa", frisou a corporação.