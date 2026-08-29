Câmeras de segurança mostram bandidos pulando o muro da casa do policial - Reprodução/Rede Social

Câmeras de segurança mostram bandidos pulando o muro da casa do policialReprodução/Rede Social

Publicado 29/08/2026 09:42

Rio - A Polícia Civil investiga uma invasão de criminosos à casa de um agente do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na Taquara, na Zona Sudoeste, na última terça-feira (25). O militar estava de serviço, mas a mulher e os filhos estavam na residência quando os bandidos entraram no imóvel.

Segundo informações iniciais, os familiares do policial chegaram a ser agredidos. Em imagens de câmeras de segurança, é possível ver pelo menos dois homens encapuzados e vestidos de preto pulando o muro e entrando na casa, por volta das 2h.

De acordo com a Polícia Militar, os criminosos levaram alguns pertences das vítimas. Equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) estiveram posteriormente no local e acompanharam a mulher do agente até a 32ª DP (Taquara), onde os fatos foram registrados.



Em nota, a Polícia Civil informou que a investigação está em andamento. Agentes realizam as diligências necessárias para identificar a autoria e esclarecer as circunstâncias do crime.

