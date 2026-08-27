Policiais militares reforçam policiamento no entorno da Cidade de DeusReginaldo Pimenta
Após madrugada de tensão, Bope realiza operação na Cidade de Deus
Criminosos colocaram fogo em barricadas na Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes; ônibus tiveram que retornar na contramão
X do Nuno
Discussão sobre fim da escala 6x1 disputa voto e não se baseia em produtividade e saúde
TRE barra Garotinho de debates, propaganda e fundo eleitoral
Decisão unânime do tribunal atinge campanha do ex-governador; defesa contesta da decisão e promete recorrer ao TSE para reverter a medida
Ataque a tiros deixa um morto em Nilópolis
Criminosos abriram fogo contra grupo reunido próximo à estação de Olinda; dono de estabelecimento ficou ferido
Avião sai da pista e voos são suspensos no Aeroporto Santos Dumont
Aeronave de pequeno porte foi parar na área gramada durante o pouso
Homens são baleados durante ataque a tiros no Recreio
Vítimas acabaram sendo socorridas após disparos dentro de uma barbearia na comunidade do Terreirão; agentes do 31º BPM estiveram no local
Eleições 2026: candidatos ao Governo conversam com eleitores pelo RJ
Eduardo Paes esteve em Volta Redonda nesta quinta-feira (27); já Douglas Ruas participou de uma caminhada no Cacuia, na Ilha do Governador
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.