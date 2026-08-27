Policiais militares reforçam policiamento no entorno da Cidade de Deus - Reginaldo Pimenta

Policiais militares reforçam policiamento no entorno da Cidade de DeusReginaldo Pimenta

Publicado 27/08/2026 08:20

Rio - O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizou, na manhã desta quinta-feira (27), uma operação na Cidade de Deus, na Zona Sudoeste. Durante a madrugada, criminosos colocaram fogo em barricadas na Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes.

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Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a presença de blindados na região. De acordo com relatos, as equipes patrulham a localidade conhecida como Karatê, desde às 2h. Durante a ação, houve registro de lixeiras em chamas em diferentes vias, uma forma de atrapalhar a atuação dos policiais.

Na Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes, motoristas de ônibus tiveram que fazer a manobra e retornar na contramão devido a um bloqueio.

Dois suspeitos foram presos. As equipes apreenderam uma pistola, grande quantidade de drogas, materiais utilizados para endolação. rádios comunicadores, aparelhos celulares e outros itens que ainda estão sendo contabilizados.

Devido à ação, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que 11 escolas tiveram o funcionamento impactado.

Já a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) destacou que quatro unidades de Atenção Primária que atendem a região da Cidade de Deus suspenderam as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares. O atendimento presencial segue funcionando.

Morte em confronto

Segundo a Polícia Militar, na noite desta quarta-feira (26), agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) entraram em confronto com criminosos na Estrada da Boiúna, próximo à comunidade dos Teixeiras, na Taquara, também na Zona Sudoeste. Dois suspeitos ficaram feridos. Um deles não resistiu aos ferimentos.

A corporação destacou que criminosos estariam abordando veículos em uma falsa blitz. Os PMs localizaram os suspeitos e houve uma troca de tiros. O grupo conseguiu fugir. Um fuzil e munições foram apreendidos.

Posteriormente, dois suspeitos feridos deram entrada em unidades de saúde no Rio. Segundo a coordenação da UPA Magalhães Bastos, Juan Carlos Braz de Oliveira, de 28 anos, chegou morto. Já Kaio Vinicius Torres Ferreira está internado em estado grave no Hospital Municipal Albert Schweitzer.

A 32ª DP (Taquara) investiga o caso.