Rio - Dois homens morreram e outras 10 pessoas ficaram feridas em um incêndio , na noite desta quarta-feira (26), em um imóvel na Rua do Bonfim, em São Cristóvão, na Zona Norte.

O incidente aconteceu por volta de 21h30. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o fogo iniciou no térreo de um prédio de quatro andares, onde funcionava uma borracharia. No edifício, há 20 quitinetes.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes encontraram dois homens sem vida. Ainda não há informações sobre suas identidades.

"Era um incêndio de grandes proporções em uma edificação mista, onde tinha uma borracharia e diversos apartamentos. A identificação das vítimas será feita pelo Instituto Médico Legal (IML)", disse o tenente-coronel Fabio Contreiras, porta-voz da corporação.

Os militares também socorreram 10 pessoas. Destas, nove foram encaminharam a hospitais municipais. Às 12h, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que seis pacientes receberam alta. Outros três estão internados em estado grave: dois no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, e um no Hospital do Andaraí, na Zona Norte.

Incêndio em imóvel deixa dois mortos em São Cristóvão



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Fogo começou rapidamente

Antônio Carlos Ferreira, conhecido como Carlinhos, dono da borracharia atingida, acredita que o incêndio aconteceu devido a fagulhas de sua máquina de solda.

"Quando eu estava soldando, com a máscara na cara, eu não vi o fogo. Quando pegou, não tinha como apagar mais. Acredito que foi isso. Tentei apagar o fogo para não alastrar, mas não teve jeito. Agora é aguardar e ver o que acontece. Estou sem saber o que fazer, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser", comentou.

O morador Guilherme Alves, de 49 anos, contou que havia acabado de jantar e já estava se preparando para dormir quando as chamas começaram. Ele conseguiu escapar e ajudar outras pessoas.

"Começamos a colocar escadas para tirar o pessoal lá de cima. Tinha mulheres desesperadas que travavam na escada. A gente tentava acalmar. Tinha gente de idade, com dificuldade para descer. Atravessamos para o prédio ao lado, que tem abertura, e conseguimos chegar na rua. Foi rápido - questões de minutos - para descer e sair da área de risco. Ainda chegamos a inalar bastante fumaça. Foi um susto que eu não quero desejar para ninguém", disse.

Segundo o chefe de manutenção, que voltou a morar no local há cerca de três semanas após dois anos em Lins de Vasconcelos, o fogo teria começado quando o dono da borracharia do térreo soldava um ferro.

"Alguma fagulha da máquina se espalhou. Ele com a máscara não viu que estava pegando fogo. Quando sentiu o calor, viu que era fogo, tentou apagar, mas muito material inflamável. Borracharia quando pega fogo, não para mais", completou.

O empresário Márcio Reis Araújo Silva, de 44 anos, relatou que entrou muita fumaça em seu quarto. Ele alugou um apartamento para funcionários por 15 dias e, nesta noite, dormiu no prédio.

"Estava praticamente dormindo e o meu colega de quarto gritou 'Fogo'. Quando caí na realidade, percebi que tinha muita fumaça dentro do quarto. Nós fomos para o corredor. A vizinhança emprestou a escada. Em vez da gente descer, nós socorremos três mulheres e um bebê. Só então, descemos pelo telhado do vizinho. Os que tentaram sair pela portaria vieram à óbito", lembrou.

Interdição e investigação

A Rua do Bonfim, na altura da Rua Senador Alencar, próximo ao Estádio de São Januário, ficou interditada durante a atuação das equipes. Os bombeiros seguiram no local, na manhã desta quinta-feira (27), em trabalho de rescaldo e em busca de retirar os corpos.

Cerca de 50 militares e 20 viaturas, dos quartéis de Benfica, Vila Isabel, Grajaú e de outras seis unidades do Corpo de Bombeiros trabalharam no combate às chamas e no resgate das vítimas.

Garis da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) atuam no imóvel para retirar os entulhos do incêndio.

Na madrugada desta quinta, a Defesa Civil Municipal interditou o prédio. O órgão afirmou que o imóvel foi erguido sem acompanhamento técnico. As equipes retornarão ainda nesta quinta para realizar vistoria no interior do edifício.

A Secretaria Municipal de Assistência Social prestar atendimento às famílias que moravam no local. Equipes da Light também foram acionadas para vistoriar as instalações da edificação.

Às 10h30, a concessionária destacou que o incêndio não atingiu a rede da companhia. O fornecimento de energia do imóvel foi desligado a pedido do Corpo de Bombeiros, como medida de segurança.

A investigação está em andamento na 17ª DP (São Cristóvão). De acordo com a Polícia Civil, os agentes realizam diligências para apurar as circunstâncias do incêndio. Os policiais analisam se as chamas deram início na borracharia com a fagulha de solda.



*Colaborou Reginaldo Pimenta

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