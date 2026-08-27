Apontado como líder do tráfico na Serrinha, Wallace Brito Trindade, o Lacoste, foi denunciado pelo MPRJ - Divulgação

Apontado como líder do tráfico na Serrinha, Wallace Brito Trindade, o Lacoste, foi denunciado pelo MPRJDivulgação

Publicado 27/08/2026 18:39

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou três homens acusados de participar de um esquema de extorsão e roubo de cargas em Vaz Lobo, na Zona Norte. Segundo a denúncia, Jonhatan Lucas Marculino Alves; Marlon de Souza Ventura, o Somália; e Walace de Brito Trindade, o Lacoste ou Flamengo, abordavam motoristas e exigiam pagamentos para liberar as mercadorias.

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De acordo com a 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área Madureira e Jacarepaguá, um motorista que entregava eletrodomésticos foi rendido e ameaçado por um deles no dia 21 de maio. Na ocasião, o homem estaria armado.



Ainda conforme o MPRJ, a vítima foi obrigada a ligar para a transportadora e informar que a carga estava retida. Para liberar a carga, os criminosos exigiram R$ 5 mil.



Como o valor não foi pago, o motorista teve de descarregar o caminhão. A carga roubada foi avaliada em mais de R$ 25 mil.



Cobrança mensal De acordo com a 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área Madureira e Jacarepaguá, um motorista que entregava eletrodomésticos foi rendido e ameaçado por um deles no dia 21 de maio. Na ocasião, o homem estaria armado.Ainda conforme o MPRJ, a vítima foi obrigada a ligar para a transportadora e informar que a carga estava retida. Para liberar a carga, os criminosos exigiram R$ 5 mil.Como o valor não foi pago, o motorista teve de descarregar o caminhão. A carga roubada foi avaliada em mais de R$ 25 mil.

As investigações apontaram que empresas que atuavam na comunidade da Serrinha precisavam pagar R$ 2 mil por mês para trabalhar na região e ter "trânsito livre".



Segundo o órgão, os veículos que quitavam a taxa recebiam um adesivo de autorização para circular por áreas de Madureira, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho e Irajá sem sofrer abordagens.



O MPRJ pediu à Justiça a fixação de R$ 25.911,60 em reparações por danos materiais à empresa responsável pelos eletrodomésticos, além do pagamento de R$ 10 mil por danos morais ao motorista.

Chefe do tráfico

Walace Brito Trindade, o Lacoste, é apontado pela Polícia Civil desde 2017 como o líder do tráfico de drogas na comunidade da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte. Na ocasião, o criminoso se aliou à milícia ao firmar um pacto de não agressão e uma parceria com o amigo de infância Edmilson Gomes Menezes, o Macaquinho.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa dos denunciados. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral