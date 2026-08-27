Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou três homens acusados de participar de um esquema de extorsão e roubo de cargas em Vaz Lobo, na Zona Norte. Segundo a denúncia, Jonhatan Lucas Marculino Alves; Marlon de Souza Ventura, o Somália; e Walace de Brito Trindade, o Lacoste ou Flamengo, abordavam motoristas e exigiam pagamentos para liberar as mercadorias.
De acordo com a 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área Madureira e Jacarepaguá, um motorista que entregava eletrodomésticos foi rendido e ameaçado por um deles no dia 21 de maio. Na ocasião, o homem estaria armado.
Ainda conforme o MPRJ, a vítima foi obrigada a ligar para a transportadora e informar que a carga estava retida. Para liberar a carga, os criminosos exigiram R$ 5 mil.
Como o valor não foi pago, o motorista teve de descarregar o caminhão. A carga roubada foi avaliada em mais de R$ 25 mil.
Cobrança mensal
As investigações apontaram que empresas que atuavam na comunidade da Serrinha precisavam pagar R$ 2 mil por mês para trabalhar na região e ter "trânsito livre".
Segundo o órgão, os veículos que quitavam a taxa recebiam um adesivo de autorização para circular por áreas de Madureira, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho e Irajá sem sofrer abordagens.
O MPRJ pediu à Justiça a fixação de R$ 25.911,60 em reparações por danos materiais à empresa responsável pelos eletrodomésticos, além do pagamento de R$ 10 mil por danos morais ao motorista.
Chefe do tráfico
Walace Brito Trindade, o Lacoste, é apontado pela Polícia Civil desde 2017 como o líder do tráfico de drogas na comunidade da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte. Na ocasião, o criminoso se aliou à milícia ao firmar um pacto de não agressão e uma parceria com o amigo de infância Edmilson Gomes Menezes, o Macaquinho.
A reportagem de O DIA não localizou a defesa dos denunciados. O espaço segue aberto.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.