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Confira fotos da ação do Bope na Cidade de Deus
Rio de Janeiro

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Rio - A ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) na Cidade de Deus, Zona Sudoeste, foi marcada por barricadas e lixeiras incendiadas para dificultar o avanço das equipes. Até o momento, a ação resultou na prisão de dois suspeitos e na apreensão de uma pistola, drogas, rádios comunicadores e celulares. O trânsito local foi afetado, 11 escolas tiveram o funcionamento impactado e unidades de saúde suspenderam as atividades externas na comunidade.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral
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