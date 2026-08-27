Motoristas se escondem atrás de um caminhão durante tiroteio - Reprodução de vídeo / X

Motoristas se escondem atrás de um caminhão durante tiroteioReprodução de vídeo / X

Publicado 27/08/2026 14:28

Rio - Policiais civis foram atacados por criminosos durante a Operação Sinal Oculto , na manhã desta quinta-feira (27), enquanto saíam da Cidade Alta, em Cordovil, na Zona Norte do Rio. O Complexo de Israel vem sendo alvo de diligências no últimos dias. De acordo com a corporação, os agentes deixaram a região em segurança e não houve confronto. No entanto, o tiroteio assustou motoristas e passageiros, que chegaram a se esconder atrás de um caminhão.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram veículos na Avenida Brasil, altura da Cidade Alta, em meio ao tiroteio. Um homem, que estava em um carro, relatou o momento de tensão. "Pessoal está escondido, não sabe o que fazer. É assim agora, todo o tempo é isso. Pessoal escondido atrás do caminhão porque o tiro e a bala estão 'comendo'", disse ele. A página Fogo Cruzado informou que o tiroteio foi registrado às 10h20.

Impactos

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, três unidades de Atenção Primária que atendem a região suspenderam o funcionamento para a segurança de profissionais e usuários. Outra unidade mantém o funcionamento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

A Secretaria Municipal de Educação informou que as escolas atendem presencialmente. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria de Estado de Educação, as unidades estão funcionando normalmente.

Operação Sinal Oculto

A Civil realizou a Operação Sinal Oculto, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em roubo, adulteração e venda de veículos. Um suspeito foi preso. Além da Cidade Alta, a ação ocorreu em diferentes pontos da Zona Oeste, da Zona Sudoeste, Niterói e São Gonçalo, na Região Metropolitana.

As investigações apontam que o grupo roubava veículos, adulterava os sinais identificadores e revendia os automóveis por meio de redes sociais, como o TikTok, e outras plataformas digitais.

Complexo de Israel

Segundo investigações, ela é considerada braço-direito do chefe do tráfico da facção, Álvaro Malaquias Santa Rosa, o "Peixão". Os agentes também encontraram uma mansão que pertencia ao "Peixão" e seu braço direito, o traficante Leandro Santos Sabino, conhecido como "Flamengo".

Policiais civis ainda encontraram um artefato explosivo nas proximidades da estação Parada de Lucas, por volta das 10h deste mesmo dia. Por conta disso, a circulação sofreu alterações e voltou ao processo de normalização apenas pouco antes das 12h. Também encontraram uma 'casa mata' com seteira de frente para a plataforma de trens e com tijolo dobrado para aumentar a proteção dos traficantes.