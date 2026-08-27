Polícia Federal deflagrou a Operação Órion II - Arquivo / Agência Brasil

Polícia Federal deflagrou a Operação Órion IIArquivo / Agência Brasil

Publicado 27/08/2026 09:28

Rio - A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (27), a Operação Órion II para combater a importação ilegal de peças e acessórios de armas de fogo dos Estados Unidos, destinados ao abastecimento do mercado clandestino de armamentos no Brasil.

A ação cumpre dois mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. As medidas foram expedidas pela 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e são cumpridas em endereços vinculados a um investigado apontado como integrante do grupo.

A investigação contou com o apoio dos Correios e teve início após a identificação de encomendas internacionais suspeitas, enviadas dos Estados Unidos ao Brasil, contendo peças e acessórios destinados a fuzis. A prisão de um dos envolvidos permitiu o aprofundamento das apurações.

Na primeira fase da operação, deflagrada em 2025, a PF desativou um laboratório clandestino utilizado para a fabricação e montagem de componentes de armamentos com o uso de impressoras 3D. Na ocasião, também foram apreendidos materiais bélicos e dispositivos eletrônicos, que contribuíram para o avanço das investigações e a identificação de novos integrantes.

Os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, pelo crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, além de outros delitos que venham a ser identificados no decorrer das apurações.

Procurados, os Correios se manifestaram por meio de nota oficial: "Os Correios atuam em estreita parceria com órgãos de segurança e fiscalização em diversas operações para prevenir o encaminhamento de itens proibidos ou ilícitos no fluxo postal. A estatal possui métodos de monitoramento que são aprimorados, periodicamente, com base em informações apresentadas por essas instituições. Além disso, tem priorizado investimentos em segurança e ações preventivas para fortalecer a integridade dos serviços postais. Por ser assunto relacionado à segurança, a empresa não divulga detalhes sobre as ocorrências".

