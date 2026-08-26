Armas e drogas apreendidasFoto: Divulgação/38º BPM
PM prende dois homens e apreende armas e drogas no Habitat, em Três Rios
Policiais apreenderam um revólver e uma pistola; ação ocorreu após informações sobre possíveis confrontos entre grupos criminosos
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Policiais apreenderam um revólver e uma pistola; ação ocorreu após informações sobre possíveis confrontos entre grupos criminosos
Dia D da Multivacinação será neste sábado em Três Rios
Mobilização ocorrerá das 8h às 13h em 18 unidades de saúde do município
Córrego da Vila Isabel recebe desassoreamento e limpeza
Objetivo é ampliar capacidade de escoamento do córrego, podendo receber um maior volume de água
Condenado por roubar casa de câmbio em Três Rios é preso
Indivíduo já havia sido preso por outros crimes, como ameaça, descumprimento de medida protetiva e lesão corporal
Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima se destaca no IDEB e alcança maior nota da região Centro-Sul
Três Rios alcançou a maior nota de sua história no IDEB, com 6,4 nos anos iniciais do Ensino Fundamental
Pavimentação de ruas no Mirante Sul é iniciada
Moradores do bairro aguardam há mais de 30 anos pela realização do serviço
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