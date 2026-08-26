Armas e drogas apreendidas - Foto: Divulgação/38º BPM

Armas e drogas apreendidasFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 26/08/2026 13:51

Três Rios - A Polícia Militar , na última segunda-feira (24), prendeu dois homens, de 33 e 19 anos, por tráfico de drogas no bairro Habitat, em Três Rios. Armas e entorpecentes foram apreendidos na ação.

A ação foi realizada após informações sobre possíveis novos confrontos entre grupos criminosos na região. Ao todo, foram apreendidas duas armas, sendo um revólver calibre .38 e uma pistola 9mm, 19 munições, 58 pinos de cocaína, oito buchas de maconha e R$ 974 em espécie, além de um celular.

Os indivíduos permaneceram presos à disposição da Justiça.