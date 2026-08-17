Escola Municipal Nossa Senhora de FátimaFoto: Divulgação/PMTR
Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima se destaca no IDEB e alcança maior nota da região Centro-Sul
Três Rios alcançou a maior nota de sua história no IDEB, com 6,4 nos anos iniciais do Ensino Fundamental
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Pavimentação de ruas no Mirante Sul é iniciada
Moradores do bairro aguardam há mais de 30 anos pela realização do serviço
Obras do ginásio poliesportivo de Três Rios entram na fase final
Ginásio contará com arquibancadas ampliadas, vestiários, academia, sala de fisioterapia, áreas de convivência e acessibilidade em todos os ambientes
Empresários do Centro-Sul buscam na Firjan soluções inovadoras e sustentáveis para a indústria
Representantes de diferentes setores da indústria fluminense tiveram a oportunidade de conhecer unidades voltadas para a tecnologia e pesquisa
Aulas de treinamento funcional na areia são oferecidas em Três Rios
Iniciativa e voltado para adultos e idosos, mas também poderá contar com a participação de crianças acompanhadas dos pais
Carreta roubada é recuperada pela PM em Três Rios
Carreta foi localizada às margens da Rodovia Lúcio Meira, em Três Rios, e passou por perícia antes de ser apreendida pela Polícia Militar
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