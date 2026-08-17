Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima - Foto: Divulgação/PMTR

Escola Municipal Nossa Senhora de FátimaFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 17/08/2026 20:06

Três Rios - A Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima foi destaque no resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e conquistou a maior nota entre as escolas da região Centro-Sul Fluminense. O desempenho coloca a unidade, localizada no bairro Monte Castelo, entre as 40 melhores escolas do estado do Rio de Janeiro.

O resultado da escola faz parte de um desempenho histórico da rede municipal. Três Rios alcançou a maior nota de sua história no IDEB, com 6,4 nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Com esse resultado, o município conquistou a 8ª melhor nota do estado do Rio de Janeiro. Entre os municípios da região Centro-Sul Fluminense com mais de 100 alunos participantes da avaliação, Três Rios ocupa o primeiro lugar.

O desempenho da Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima é resultado de um trabalho desenvolvido de forma contínua por toda a comunidade escolar. A Secretaria Municipal de Educação vem investindo na formação dos professores e demais profissionais, além de realizar avaliações frequentes para acompanhar o desenvolvimento dos estudantes e identificar as necessidades de aprendizagem.

Outro trabalho importante é a busca ativa, realizada com o objetivo de garantir a frequência dos alunos e fortalecer o vínculo entre escola, estudantes e famílias. As ações contribuem para que os alunos permaneçam na escola e tenham melhores condições para avançar em sua aprendizagem.

Para o secretário municipal de Educação, Bernardo Goytacazes, o resultado representa o reflexo de uma atuação integrada entre gestão, profissionais da educação, estudantes e famílias. O desempenho da Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima também destaca o comprometimento da equipe da unidade, que trabalha diariamente para garantir uma educação de qualidade.

O prefeito Jonas Dico destacou a importância da conquista e parabenizou todos os profissionais envolvidos. “Esse resultado é motivo de muito orgulho para Três Rios. Isso mostra a força e a dedicação dos nossos profissionais da educação. A maior nota da história do município no IDEB também demonstra que os investimentos e o trabalho realizado estão trazendo resultados concretos. Parabenizo toda a equipe da escola, nossos professores, profissionais da educação, alunos e famílias por essa conquista”, afirmou.