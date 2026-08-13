Aulas serão na Praça da Juventude - Foto: Divulgação/PMTR

Aulas serão na Praça da JuventudeFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 13/08/2026 21:18

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios dará início, a partir da próxima semana, às aulas de treinamento funcional na areia, na Praça da Juventude. A iniciativa é voltada para adultos e idosos e também poderá contar com a participação de crianças a partir de 8 anos, desde que acompanhadas pelos pais ou responsáveis.

As atividades terão início no dia 18 de agosto e serão realizadas às terças e quintas-feiras, em duas turmas, das 16h30 às 17h30 e das 17h30 às 18h30.

As inscrições começam nesta terça-feira, dia 11 de agosto, e serão realizadas das 9h às 17h, na própria Praça da Juventude. Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar cópia do comprovante de residência, cópia de documento original com foto e atestado médico original.