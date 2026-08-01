Equipamentos possuem sensores de movimento e recursos de visão noturna - Foto: Divulgação/PMTR

Equipamentos possuem sensores de movimento e recursos de visão noturnaFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 01/08/2026 13:02

Três Rios - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade e o Grupamento de Proteção Ambiental iniciaram a instalação de armadilhas fotográficas (camera traps) em áreas estratégicas de preservação ambiental de Três Rios. A iniciativa utiliza tecnologia para ampliar o conhecimento sobre a fauna silvestre local e fortalecer as ações de conservação da biodiversidade.

Os equipamentos possuem sensores de movimento e recursos de visão noturna, permitindo registrar a presença, os hábitos e o comportamento dos animais em seu ambiente natural, sem provocar estresse ou interferência na rotina das espécies. As imagens e informações coletadas servirão como base para o monitoramento contínuo da fauna e para a elaboração de estratégias de proteção ambiental.

Além de catalogar as espécies existentes no município, o projeto contribuirá para identificar áreas de maior circulação da fauna, acompanhar possíveis mudanças no ecossistema e fornecer subsídios técnicos para políticas públicas voltadas à preservação ambiental. O monitoramento também poderá auxiliar na identificação de práticas irregulares e no combate a crimes ambientais.

