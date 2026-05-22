Agentes flagraram o crime - Foto: Divulgação/PMTR

Agentes flagraram o crimeFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 22/05/2026 17:32

Três Rios - Nesta sexta-feira (22), o Grupamento de Proteção Ambiental, em ação conjunta com a equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Três Rios, flagrou o descarte irregular de terra próximo a uma área de mata e a um sistema de escoamento de águas pluviais, em região de área úmida do município.

A operação ocorreu após o recebimento de uma denúncia anônima que indicava a atividade irregular no local. Ao chegarem à área, os agentes constataram o despejo de material que poderia causar degradação ambiental, com risco de assoreamento e obstrução do fluxo natural das águas das chuvas.

Segundo as autoridades, a prática configura crime ambiental, em razão do potencial impacto sobre o ecossistema local e da possibilidade de comprometimento do escoamento pluvial, o que pode contribuir para alagamentos e danos à vegetação.

Diante das evidências encontradas, o condutor do veículo envolvido e o responsável pelo descarte foram detidos e encaminhados à 108ª DP, onde foram adotadas as medidas cabíveis.