Ruas de Compras em Três Rios - Foto: Divulgação/PMTR

Ruas de Compras em Três RiosFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 21/05/2026 19:19

Três Rios - O centro de Três Rios será palco, entre os dias 22 e 24 de maio, de mais uma edição do Ruas de Compras CDL Três Rios, evento que movimentará o comércio local com promoções especiais, entretenimento e atrações para toda a família.

A programação começa nesta sexta-feira e segue até domingo, reunindo lojistas, empreendedores e consumidores em um grande incentivo ao comércio da cidade. Além das ofertas nas lojas participantes, o público também poderá aproveitar o Feirão de Carros, realizado diariamente das 8h às 20h, na Beira Rio, e o Gastro Beer, festival gastronômico com cervejas artesanais, food trucks e shows ao vivo na Praça São Sebastião.

Na sexta-feira, o Gastro Beer acontece das 18h às 22h, com show do projeto “Bão Também”, reunindo Filipe Mattos, Zezão e Jardel Lebaul, a partir das 20h.

No sábado, acontece o tradicional Ruas de Compras, das 8h às 17h, quando as lojas do centro estarão abertas com descontos especiais, ações promocionais e atividades para o público. No mesmo dia, o Gastro Beer será realizado das 11h às 22h, com apresentações de Fábio Gama e Rodrigo Barros em tributo aos cantores Daniel e Fábio Junior, além do DJ Diego Rosa, a partir das 19h.

Já no domingo, a programação continua com Feirão de Carros e Gastro Beer, das 11h às 22h, além dos shows dos grupos Terapia do Samba, às 16h, e Alquimia, às 20h30.

Para a realização do Ruas de Compras no sábado, algumas vias do centro serão interditadas temporariamente. A Rua Barão do Rio Branco será fechada no trecho entre a Rua Gomes Porto e a Rua Dr. Walmir Peçanha, na esquina do Banco do Brasil. Já a Rua Rita Cerqueira ficará interditada entre a Rua 15 de Novembro e a Rua Prefeito Walter Franklin, próximo ao Sebrae-RJ.