Agentes da 44ª DP e da 108ª DP participaram da ação - Foto: Reprodução

Agentes da 44ª DP e da 108ª DP participaram da açãoFoto: Reprodução

Publicado 16/05/2026 16:11

Três Rios - Um homem condenado por associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito foi preso nesta sexta-feira (15), em Três Rios. A ação ocorreu com participação de policiais civis do município e de Inhaúma.

A prisão foi realizada após trabalho de inteligência e troca de informações entre as unidades policiais, que permitiram localizar o condenado. Ele não resistiu à abordagem e foi conduzido à delegacia.

Contra o autor, os agentes cumpriram um mandado de prisão condenatória.