Festa de Maio de Bemposta - Foto: Divulgação/PMTR

Festa de Maio de BempostaFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 13/05/2026 14:59

Três Rios - De 15 a 17 de maio, Três Rios recebe, no distrito de Bemposta, a tradicional Festa de Maio. Promovida pela Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a festividade é marcada pela valorização das tradições locais e pelo fortalecimento do calendário cultural da zona rural do município.

Abrindo a programação, na sexta-feira (15), o clima será de muito pagode com o grupo Puro Pecado, às 21h, seguido da animação sertaneja da dupla Luka e Rafael, às 23h.

No sábado (16), as atividades começam mais cedo, às 15h, com o 4º Show de Calouros, que dará visibilidade aos novos talentos da região. As apresentações poderão incluir músicas populares brasileiras, rock, pop, pagode, forró, gospel e internacionais, desde que sem letras de baixo calão ou conteúdo vulgar. Haverá premiação para os cinco primeiros colocados, com valores que variam de R$ 1 mil a R$ 100. As inscrições podem ser realizadas até sexta-feira pelo número (24) 98152-3013.

À noite, a festa continua em ritmo de modão sertanejo com a dupla Fabrício e Gabriel, a partir das 21h. Em seguida, às 23h, Ligeirinho Sanfoneiro encerra a noite com muito forró.

No domingo (17), a 9ª Cavalgada de Nossa Senhora da Conceição começa às 10h, percorrendo as principais ruas do distrito. Às 11h30, será servido o tradicional almoço preparado pela Igreja de Nossa Senhora da Conceição, com feijoada no cardápio.

A programação segue às 15h, com show de Thomas Guedes, e, às 16h, acontece o Leilão de Bezerros. Encerrando a Festa de Maio, às 21h, o grupo Acústico A3 sobe ao palco para fechar o evento com muita música e animação.