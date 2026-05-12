Atividade é aberta ao públicoFoto: Divulgação
Sesc Três Rios terá oficina de colagem gratuita neste sábado
Atividade será conduzida pela artista visual Leticia Kling e integra a programação da exposição coletiva "77 Minutos", que reúne obras de artistas de Petrópolis
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UBSs de Três Rios oferecem atendimento noturno em maio
Atendimentos ocorrem entre 12 e 20 de maio, conforme cronograma da Saúde
Gestão de resíduos é tema de evento realizado pela Firjan Centro-Sul
Estudo Mapeamento dos Recicláveis será um dos temas do encontro com especialistas, empresas, entidades representativas e sociedade civil
Inteligência artificial e geração de negócios são focos de evento de tecnologia em Três Rios
Rio Info Centro-Sul 2026 foca em temas atuais
Prefeitura de Três Rios anuncia retomada das obras da UBS do Ponto Azul
Obras retornam após período de paralisação
Marcelo Fernandes é o novo secretário de Saúde de Três Rios
Anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo prefeito Jonas Dico
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