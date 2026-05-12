Atividade é aberta ao público - Foto: Divulgação

Atividade é aberta ao públicoFoto: Divulgação

Publicado 12/05/2026 17:22

Três Rios - Uma oficina de colagem analógica conduzida pela artista visual Leticia Kling será realizada neste sábado (16), às 15h, no Sesc Três Rios. A atividade, aberta ao público, faz parte da programação da exposição coletiva "77 Minutos", que reúne obras de artistas de Petrópolis. O objetivo da oficina é proporcionar aos participantes uma experiência artística manual a partir de imagens, papéis, tesoura e colagem, estimulando a criação de novas composições e perspectivas visuais.

A exposição “77 Minutos” segue aberta à visitação gratuita até o dia 20 de junho, no Sesc Três Rios. Com curadoria de Josiane Oliveiras e produção de Maria de Paula, o projeto estabelece uma relação entre o tempo de deslocamento entre Petrópolis e Três Rios — cerca de 77 minutos — e as trajetórias profissionais dos artistas participantes.

Integrante da mostra, Leticia Kling desenvolve trabalhos com foco na arte da colagem e atua também como professora da rede estadual do Rio de Janeiro. Nascida em Petrópolis, é formada em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e integra o Segmento de Artes Visuais do Conselho Municipal de Cultura desde 2020, além de participar do Sesc Pulsar como oficineira. Sua trajetória inclui formações no Parque Lage, no Ateliê do Centro de Cultura e oficinas com a artista Rosa Paranhos.

Sobre a participação na programação da exposição, a artista destaca a importância da troca com novos públicos. “Expor no intercâmbio com Três Rios me mobilizou na criação de uma nova obra. Poder realizar, ainda, uma oficina é uma satisfação. Sou professora e transmitir o aprendizado da arte em outra cidade, para novos aprendizes e amantes da arte, é um desafio gratificante”, afirma.

A oficina utiliza materiais simples e acessíveis, como revistas, livros, embalagens e encartes, incentivando a criatividade e a experimentação artística a partir de elementos do cotidiano.

Além de Leticia Kling, participam da exposição os artistas Ana Rondon, Camilo Moreira, Claudio Copello, Denise Campinho, Gardenia Lago, Isabela Bentes, Jarbas Paullous, Matheus Batista, Margareth Mattos, Pedro Vizzini e Sonia Xavier.