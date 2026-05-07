Da esquerda para a direita: Luiz Alberto, Jonas Dico e Marcelo FernandesFoto: Divulgação
Marcelo Fernandes é o novo secretário de Saúde de Três Rios
Anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo prefeito Jonas Dico
Marcelo Fernandes é o novo secretário de Saúde de Três Rios
Anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo prefeito Jonas Dico
Inscrições para curso de LIBRAS são abertas em Três Rios
Formação gratuita oferece 40 vagas para profissionais da rede municipal de ensino
Secretaria de Obras de Três Rios disponibiliza canal de atendimento via WhatsApp
Canal deve ser utilizado para a solicitação de serviços
Prefeitura de Três Rios anuncia criação de complexo de esporte e lazer no Vila Nova
Espaço ficará ao lado da UBS do local
Marcelo Freixo lança biografia que revela os bastidores da luta contra o crime organizado no Rio de Janeiro
Obra detalha as últimas duas décadas da política fluminense, o enfrentamento às milícias e as engrenagens da criminalidade infiltrada no Estado.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.