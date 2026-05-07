Da esquerda para a direita: Luiz Alberto, Jonas Dico e Marcelo Fernandes - Foto: Divulgação

Da esquerda para a direita: Luiz Alberto, Jonas Dico e Marcelo FernandesFoto: Divulgação

Publicado 07/05/2026 21:30

Três Rios - O prefeito Jonas Dico anunciou, nesta quinta-feira (07), Marcelo Fernandes como o novo secretário de Saúde de Três Rios. Marcelo já foi subsecretário da pasta no município e é ex-secretário de Fazenda de Levy Gasparian, além de ter coordenado nove Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no estado do Rio de Janeiro.

A mudança ocorre após a saída de Luiz Alberto, que deixou o cargo por questões familiares, para se dedicar aos cuidados com a saúde da mãe. Ele retornará às atividades como vereador na Câmara Municipal.

O prefeito Jonas Dico agradeceu a parceria e o trabalho desenvolvido por Luiz Alberto à frente da Secretaria de Saúde e destacou a confiança na nova gestão. “Quero agradecer ao Luiz Alberto por toda dedicação e comprometimento com a saúde do nosso município. Ao Marcelo, desejo sucesso nessa nova missão. Tenho certeza de que sua experiência e competência irão contribuir muito para continuarmos avançando na saúde de Três Rios”, afirmou.

Marcelo Fernandes também agradeceu pela confiança depositada pelo prefeito. “Estou honrado com o convite e preparado para esse desafio. Vamos trabalhar juntos para fortalecer ainda mais a saúde pública de Três Rios”, declarou.