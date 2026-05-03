Prisão realizada por agentes da 108ª DPFoto: PCERJ
Condenado por tráfico de drogas é preso em Três Rios
Ação ocorreu no Santa Teresinha
Marcelo Freixo lança biografia que revela os bastidores da luta contra o crime organizado no Rio de Janeiro
Obra detalha as últimas duas décadas da política fluminense, o enfrentamento às milícias e as engrenagens da criminalidade infiltrada no Estado.
Homem é preso e adolescente apreendido por tráfico de drogas em Três Rios
Ação ocorreu no bairro Habitat
Córrego Monte Castelo recebe serviço de desassoreamento
Trabalho ocorreu em aproximadamente 500 metros de extensão do córrego
Prefeito Jonas Dico recebe Eduardo Paes e lideranças políticas da região
Paes destacou compromisso com o desenvolvimento do Centro-Sul Fluminense
Ferros-velhos são interditados em Três Rios
Etapa da Operação Desmonte foi realizada no município
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