Prisão realizada por agentes da 108ª DP - Foto: PCERJ

Prisão realizada por agentes da 108ª DPFoto: PCERJ

Publicado 03/05/2026 19:06

Três Rios - Neste domingo (3), a Polícia Civil prendeu um homem condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico em Três Rios. Ele foi encontrado no bairro Santa Teresinha.

Segundo a polícia, o indivíduo não ofereceu resistência no momento da abordagem. O homem possui anotações também por outros crimes, como tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.