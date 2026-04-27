Drogas apreendidas no HabitatFoto: Divulgação/38º BPM
Homem é preso e adolescente apreendido por tráfico de drogas em Três Rios
Ação ocorreu no bairro Habitat
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Ação ocorreu no bairro Habitat
Córrego Monte Castelo recebe serviço de desassoreamento
Trabalho ocorreu em aproximadamente 500 metros de extensão do córrego
Prefeito Jonas Dico recebe Eduardo Paes e lideranças políticas da região
Paes destacou compromisso com o desenvolvimento do Centro-Sul Fluminense
Ferros-velhos são interditados em Três Rios
Etapa da Operação Desmonte foi realizada no município
Homem é preso com arma de fogo em Três Rios
Apreensão ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão
Prefeito Jonas Dico participa de comissão em Brasília e cobra nova concessão para a BR-393
Audiência na Câmara dos Deputados debateu situação da rodovia
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