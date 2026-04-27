Drogas apreendidas no Habitat - Foto: Divulgação/38º BPM

Drogas apreendidas no HabitatFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 27/04/2026 09:39

Três Rios - A Polícia Militar realizou uma ação contra o tráfico de drogas no último sábado (25), no bairro Habitat, em Três Rios. Um homem de 20 anos foi preso e um adolescente de 16 foi apreendido.

Ao todo, foram encontradas 421g de crack, 22g de cocaína e 14g de maconha, além de R$ 20,00 em espécie.