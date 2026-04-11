Cine Estrada Firjan SESI - Foto: Divulgação

Cine Estrada Firjan SESIFoto: Divulgação

Publicado 11/04/2026 20:32

Três Rios - A cidade de Três Rios recebe nos dias 16 e 17 de abril o Cine Estrada Firjan SESI, um projeto itinerante que leva o melhor do cinema nacional a diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro. Com apoio das prefeituras municipais, a iniciativa promove acesso gratuito à cultura, valorização de profissionais da indústria criativa e incentivo à reflexão e ao entretenimento por meio da sétima arte. As sessões serão realizadas na Praça São Sebastião – Centro de Três Rios.

Ao todo, serão exibidos 19 títulos, entre longas e curtas-metragens brasileiros, incluindo produções locais, nos dois dias de sessões gratuitas de cinema. As exibições serão abertas ao público, com indicação para todas as idades, e contarão com bate-papos com profissionais do audiovisual local.

A iniciativa promove exibição de filmes nacionais, em espaços públicos, com uma programação voltada para crianças, adolescentes e adultos. “Além de valorizar a indústria criativa por meio do audiovisual, o projeto também busca proporcionar momentos de bem-estar e ludicidade para os industriários e a comunidade local”, completa Antenor José de Oliveira Neto, gerente de Cultura e Arte da Firjan SESI.