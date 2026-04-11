Cine Estrada Firjan SESIFoto: Divulgação
Cine Estrada Firjan SESI leva cinema gratuito para Três Rios
Sessões serão exibidas gratuitamente nos dias 16 e 17 de abril na Praça São Sebastião, no Centro
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Caminhada Azul mobiliza Três Rios em ato de inclusão e conscientização sobre o autismo neste sábado
Concentração será na Praça São Sebastião
Abril Azul: programação do mês de conscientização do autismo continua nesta semana em Três Rios
Programação começou no início do mês e segue no município
Homem é preso por descumprimento de medida protetiva e ameaça em Três Rios
Prisão foi realizada no Habitat
Lívia Medeiros, esposa do prefeito Jonas Dico, é cotada como pré-candidata para vaga na Alerj
Lívia é diretora da Escola Municipal de Qualificação Profissional
Três Rios está entre os melhores resultados em alfabetização no RJ, segundo dados do Inep
Com apoio do Instituto João e Maria Backheuser, município alcança 74% das crianças alfabetizadas e registra forte avanço
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