Abril Azul em Três Rios Foto: Divulgação/PMTR
Três Rios divulga programação do Abril Azul com ações de conscientização sobre o autismo
Município terá programação ao longo do mês
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Prefeitura de Três Rios empossa novos servidores aprovados em concurso público
Seis novos servidores foram empossados
Liminar garante funcionamento de cooperativa de catadores em Três Rios
Ação foi proposta pelo 8° Núcleo Regional de Tutela Coletiva (NRTC) da DPRJ
Três Rios recebe duas novas ambulâncias para reforçar atendimento do SAMU 192
Veículos foram adquiridos por R$ 585 mil
Servidoras do SAAETRI são homenageadas em café da manhã especial pelo Mês das Mulheres em Três Rios
Momento teve sorteios, relatos e serviços
Três Rios recebe a 3ª edição da Copa 3 Rios Basketball Adulto neste domingo
Evento começa às 9h
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