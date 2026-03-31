Abril Azul em Três Rios - Foto: Divulgação/PMTR

Abril Azul em Três Rios Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 31/03/2026 19:46

Três Rios - Em alusão ao mês de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, preparou uma programação especial ao longo de abril, com atividades voltadas à informação, inclusão e sensibilização da população.

A agenda do “Abril Azul” tem início no dia 1º de abril, com a iluminação temática da fonte da Praça São Sebastião e a realização de uma festa na Casa do Autista, localizada na Rua 15 de Novembro, às 8h. A iniciativa busca marcar simbolicamente o início do mês e reforçar a importância da visibilidade da causa.

No dia 8 de abril, será realizado o Culto Azul, na Igreja Cristã Maranata Reformada, às 19h. Já no dia 9, a programação segue com uma missa em ação de graças, na Igreja Matriz São Sebastião, também às 19h.

A mobilização continua no dia 11 de abril, com a Caminhada Azul, que acontecerá na Praça São Sebastião, às 11h, reunindo famílias, apoiadores e a comunidade em geral em um ato público de conscientização e inclusão.

Encerrando a programação, no dia 15 de abril, será realizado o 1º Fórum da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no Teatro Celso Peçanha, a partir das 8h. O evento terá como objetivo promover o debate, a troca de experiências e o fortalecimento de políticas públicas voltadas às pessoas com TEA.