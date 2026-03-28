3 Rios Basketball - Foto: Divulgação/PMTR

3 Rios BasketballFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 28/03/2026 15:22

Três Rios - Neste domingo (29), Três Rios será palco da 3ª edição da Copa 3 Rios Basketball Adulto. O evento será realizado na Praça da Juventude e reunirá equipes de diferentes cidades da região, promovendo integração esportiva e incentivando a prática do basquete.

Participam da competição equipes de Três Rios, Valença, Angra dos Reis e Juiz de Fora, representada pelo time Cestou. A programação tem início às 9h e segue até o início da tarde, com partidas em formato eliminatório.

A abertura será às 9h, com o confronto entre Angra e Cestou JF. Em seguida, às 10h15, Três Rios enfrenta Valença. Os perdedores disputam o terceiro lugar às 11h30, enquanto a grande final está marcada para às 12h45.

A Praça da Juventude fica localizada na Rua Isaltino Silveira, 135, no Centro. A entrada é gratuita.