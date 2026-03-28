3 Rios BasketballFoto: Divulgação/PMTR
Três Rios recebe a 3ª edição da Copa 3 Rios Basketball Adulto neste domingo
Evento começa às 9h
Três Rios - Neste domingo (29), Três Rios será palco da 3ª edição da Copa 3 Rios Basketball Adulto. O evento será realizado na Praça da Juventude e reunirá equipes de diferentes cidades da região, promovendo integração esportiva e incentivando a prática do basquete.
Participam da competição equipes de Três Rios, Valença, Angra dos Reis e Juiz de Fora, representada pelo time Cestou. A programação tem início às 9h e segue até o início da tarde, com partidas em formato eliminatório.
A abertura será às 9h, com o confronto entre Angra e Cestou JF. Em seguida, às 10h15, Três Rios enfrenta Valença. Os perdedores disputam o terceiro lugar às 11h30, enquanto a grande final está marcada para às 12h45.
A Praça da Juventude fica localizada na Rua Isaltino Silveira, 135, no Centro. A entrada é gratuita.
Três Rios
Três Rios recebe a 3ª edição da Copa 3 Rios Basketball Adulto neste domingo
Evento começa às 9h
Três Rios
SAAETRI realiza manutenção em poços e amplia abastecimento com nova unidade em Bemposta
Novo poço foi instalado em Bemposta
Três Rios
Carreta do Ministério da Saúde chega a Três Rios com oferta de mais de mil tomografias
Serviço estará disponível até 25 de abril
Três Rios
Polícia apreende material utilizado por empresa clandestina de telecomunicação em Três Rios
Ação ocorreu no Purys
Três Rios
GAP 3 avança no Centro e Prefeitura inicia pavimentação provisória para melhorar mobilidade
Conclusão das obras deve ocorrer em maio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.