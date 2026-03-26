Material apreendido pela Polícia MilitarFoto: Divulgação/38º BPM
Os homens conduzidos à delegacia foram liberados e irão responder em liberdade.
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Material apreendido pela Polícia MilitarFoto: Divulgação/38º BPM
Polícia apreende material utilizado por empresa clandestina de telecomunicação em Três Rios
Ação ocorreu no Purys
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