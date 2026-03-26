Material apreendido pela Polícia Militar - Foto: Divulgação/38º BPM

Material apreendido pela Polícia MilitarFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 26/03/2026 19:42

Três Rios - A Polícia Militar apreendeu diversos materiais de uma empresa que prestava serviços clandestinos de telecomunicação em Três Rios. A ação foi realizada no bairro Purys, na quarta-feira (25), e quatro homens foram conduzidos à delegacia.

Em primeiro momento, os agentes realizaram contato com o responsável pela empresa que informou não possuir a documentação necessária para a prestação do serviços. Em seguida, a equipe foi até um imóvel utilizado para guardar equipamentos destinados à instalação e operação de rede de internet.

Foram apreendidos diversos roteadores e farta quantidade de fibra óptica. Além disso, equipamentos como OLT e máquina de fusão foram retirados de circulação.



Os homens conduzidos à delegacia foram liberados e irão responder em liberdade.