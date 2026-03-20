Prefeito Jonas Dico ao lado do ônibus recebidoFoto: Divulgação/PMTR
Três Rios é contemplada com ônibus escolar zero quilômetro por meio do Novo PAC
Entrega foi realizada em Sete Lagoas, Minas Gerais
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Dia Mundial da Saúde Bucal é marcado por ações nas escolas municipais de Três Rios
Ação teve trabalho de todas as equipes de Saúde Bucal da Atenção Primária à Saúde
Guardas municipais de Três Rios participam de curso de reciclagem em trânsito
Curso foi realizado em Paraíba do Sul
PM apreende grande quantidade de drogas na Vila Paraíso, em Três Rios
Mulher foi presa na ação
Secretaria de Saúde de Três Rios recebe oito veículos zero quilômetro
Carros serão utilizados no transporte de pacientes
Áurias marca presença na ExpoRio Turismo 2026 e terá assinatura de parceria com o Governo do Estado
Complexo nasce em Três Rios com a proposta de se consolidar como um novo polo de turismo e entretenimento
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