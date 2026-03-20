Prefeito Jonas Dico ao lado do ônibus recebido - Foto: Divulgação/PMTR

Prefeito Jonas Dico ao lado do ônibus recebidoFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 20/03/2026 20:17

Três Rios - O município de Três Rios foi contemplado com um novo ônibus escolar por meio do programa Caminho da Escola, do Governo Federal, dentro das ações do Novo PAC Seleções. A entrega oficial ocorreu nesta sexta-feira (20), na cidade de Sete Lagoas, durante evento realizado na fábrica da Iveco, com a presença de representantes de diversas cidades brasileiras.

Ao todo, 30 prefeitos participaram da cerimônia, que marca o início da distribuição de mil novos ônibus escolares em todo o país. O prefeito de Três Rios, Jonas Dico, foi um dos convidados a participar do evento.

O chefe do Executivo municipal destacou que a conquista é resultado de um trabalho contínuo de articulação e busca por melhorias para a educação. O novo veículo, que já é o quarto conquistado pela gestão municipal, irá reforçar a frota do transporte escolar do distrito de Bemposta, garantindo mais segurança, conforto e acessibilidade para os estudantes da rede pública.

“Seguimos trabalhando incansavelmente. Onde tivermos que ir para buscar investimentos, recursos e benfeitorias para nossos cidadãos, iremos. Este novo ônibus representa mais dignidade e melhores condições para os nossos alunos”, afirmou o prefeito Jonas Dico.

A iniciativa integra o programa Caminho da Escola, que tem como objetivo ampliar e qualificar o acesso de estudantes da educação básica às unidades de ensino, contribuindo para a redução da evasão escolar e promovendo mais equidade no sistema educacional.