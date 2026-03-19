Capacitação em trânsito - Foto: Divulgação/PMTR

Capacitação em trânsitoFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 19/03/2026 17:28

Três Rios - Os agentes da Guarda Municipal de Três Rios participaram de um curso de reciclagem em trânsito, reforçando o compromisso com a capacitação contínua e a melhoria dos serviços prestados à população. A formação foi oferecida pela Escola de Formação Continuada da Guarda Municipal de Paraíba do Sul, sob coordenação de Macedo.

O curso foi realizado em formato híbrido, com aulas iniciais à distância, seguidas por encontros presenciais nos dias 18 e 19 de março. Na manhã do último dia, os participantes realizaram uma atividade prática na Avenida Beira Rio, onde desenvolveram uma ação educativa voltada à conscientização da população sobre segurança no trânsito.

A cerimônia de certificação contou com a presença do secretário de Ordem Pública e Política de Segurança de Três Rios, Rogério Chagas; do secretário de Segurança e Ordem Pública de São José do Vale do Rio Preto, Benevides; além do comandante da Guarda Municipal de Três Rios, Marcos Paulo, acompanhado da subcomandante Mendes. A participação das autoridades reforça a importância da integração entre municípios na construção de políticas públicas mais eficientes na área da segurança.