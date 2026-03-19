Drogas apreendidas pelos policiais militares - Foto: Divulgação/38º BPM

Drogas apreendidas pelos policiais militaresFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 19/03/2026 17:13

Três Rios - A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas na Vila Paraíso, em Três Rios, nesta quarta-feira (18). Os entorpecentes foram apreendidos em uma residência do bairro e abasteciam o tráfico no município. Uma mulher de 21 anos foi presa em flagrante.

Foram apreendidos cinco quilos de maconha, oito galões de loló, cocaína, crack, duas balanças de precisão e material para endolação. Além disso, a placa de um veículo roubado na Baixada Fluminense também foi encontrada.

A ocorrência foi apresentada na 108ª DP.