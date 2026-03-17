Evento é gratuito - Foto: Divulgação/Firjan

Evento é gratuitoFoto: Divulgação/Firjan

Publicado 17/03/2026 17:25

Três Rios - Para esclarecer dúvidas e oferecer apoio na implementação do novo sistema de tributação, a Firjan Centro-Sul Fluminense e o Sindicato das Indústrias de Alimentação de Três Rios (Sindal), promovem na próxima quinta-feira (19), a palestra “Reforma Tributária e seus Impactos nos Setores de Alimentos, Bebidas e Panificação”. O encontro será promovido nas instalações da representação da federação em Três Rios, na Rua Isaltino Silveira, 90, Cantagalo, às 14h. O evento é gratuito, voltado para empresários e gestores que precisam estar alinhados com as novas regras. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas por meio deste formulário, disponível neste link

A Reforma Tributária resultará em uma transformação no sistema fiscal brasileiro. A partir deste ano, está sendo feita a implantação do novo sistema com a cobrança-teste dos dois novos tributos aprovados na reforma: Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que substitui o PIS e COFINS; e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), substituindo o ICMS e ISS. A reforma considera ainda o Imposto Seletivo (IS), para produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas.

Com foco na simplificação, unificação de tributos e redução da insegurança jurídica, o novo modelo impactará a forma como empresas e cidadãos se relacionam com os tributos sobre o consumo. “É fundamental que as empresas estejam preparadas para as mudanças que impactam o dia a dia das atividades. Estamos em constantes debates sobre o tema e seguimos com o foco em preparar os gestores para esse momento de mudança”, destacou o vice-presidente da Firjan Centro-Sul, Waldir dos Santos Junior.

A CBS e o IBS passarão a ser testados nacionalmente, mas não serão efetivamente recolhidos. O novo sistema de tributação passará por transição gradual. A conclusão está prevista para 2033. As ações para preparar os empresários para esse momento de mudança do sistema vem sendo realizadas pela Firjan pelo interior do Rio de Janeiro e já passaram pelas cidades de Petrópolis, Valença, Itaperuna e Nova Iguaçu.