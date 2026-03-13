Capela Mortuária da Vila Isabel - Foto: Divulgação/PMTR

Capela Mortuária da Vila IsabelFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 13/03/2026 14:57

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios entrega, neste domingo (15), às 10h30, uma obra aguardada há décadas pela comunidade da Vila Isabel: a Capela Mortuária, construída em frente ao cemitério do bairro. O novo equipamento público será batizado em homenagem a Robson Garcia de Oliveira, que foi secretário municipal de Obras e de Serviços Públicos em gestões anteriores e era reconhecido pelo amplo conhecimento sobre a cidade de Três Rios e pela dedicação ao serviço público.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Habitação, responsável pela execução do projeto, a estrutura foi planejada para oferecer funcionalidade, conforto e acolhimento às famílias em um momento delicado. O espaço conta com quatro salas de velório climatizadas e uma sala de repouso destinada aos familiares.

No térreo, estão localizadas as áreas administrativas, o espaço para preparação dos corpos, a sala de atendimento às famílias e os ambientes de apoio aos colaboradores, como copa, refeitório e vestiário. Toda a edificação foi projetada em conformidade com as normas de acessibilidade.

Para o prefeito Jonas Dico, a entrega da capela representa um gesto de respeito e cuidado com a população. “Essa é uma obra muito importante para a comunidade da Vila Isabel. Foi iniciada na gestão do amigo e ex-prefeito Joa, e hoje eu e meu vice-prefeito, Liliu, temos a satisfação de concluir e entregar esse espaço à população, assim como tantas outras obras que estão sendo realizadas em diferentes regiões do município. Em momentos de despedida e dor, é essencial que as famílias tenham um local digno, confortável e acolhedor para prestar suas últimas homenagens. Nosso compromisso é continuar investindo em estruturas que atendam às necessidades da população com respeito, sensibilidade e responsabilidade”, destacou o prefeito.