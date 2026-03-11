Limpeza de córregos e rios em Três Rios - Foto: Divulgação/PMTR

Limpeza de córregos e rios em Três RiosFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 11/03/2026 17:01

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios mantém de forma contínua o trabalho de limpeza e desassoreamento de córregos e bueiros, com o objetivo de minimizar os impactos das fortes chuvas e melhorar o escoamento das águas pluviais. Na última semana, equipes da Secretaria Municipal de Drenagem Urbana e Conservação, responsável pelos serviços, estiveram em quatro pontos da cidade realizando capina no entorno dos córregos e a retirada de resíduos dos cursos d’água.

Os trabalhos foram realizados no córrego da Rua Adélio de Souza, em parceria com o Inea, no córrego da Rua Direita e em dois trechos do córrego que corta a Vila Isabel: nas proximidades do campo do Triângulo e na região da Rua Joaquim Pinto Portela.

A Secretaria Municipal de Drenagem Urbana e Conservação reforça que tem intensificado as ações de limpeza em todo o município e faz um apelo à população para que colabore com a preservação dos espaços, realizando o descarte correto do lixo.