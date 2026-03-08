Prisão foi feita por agentes da 108ª DPFoto: Divulgação/PCERJ
Homem é preso por estuprar a própria enteada em Três Rios
Vítima tem 13 anos
Três Rios - A Polícia Civil prendeu um homem pelo crime de estupro de vulnerável em Três Rios neste sábado (07). O indivíduo foi capturado no bairro Ponto Azul por ter estuprado a própria enteada, de 13 anos.
A ação policial começou após a vítima ter relatado que o namorado da mãe praticou atos libidinosos contra a vontade dela. Além disso, ele teria solicitado fotos íntimas da menor.
O homem foi autuado em flagrante pelo crime e confessou as ações.
Três Rios
Moto roubada em Paraíba do Sul é recuperada em Três Rios
Veículo estava escondido em área de mata
Três Rios
Mais de 600 atendimentos em iluminação pública foram realizados em Três Rios no último mês
Serviços foram realizados em diversos bairros
Três Rios
Veículo roubado em Nova Iguaçu é recuperado em Três Rios
Carro foi encontrado no Barros Franco
Três Rios
Quadra do Colégio Municipal Walter Francklin recebe novo telhado e reforço estrutural
Colégio passa por reforma completa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.