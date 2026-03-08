Prisão foi feita por agentes da 108ª DP - Foto: Divulgação/PCERJ

Publicado 08/03/2026 21:31

Três Rios - A Polícia Civil prendeu um homem pelo crime de estupro de vulnerável em Três Rios neste sábado (07). O indivíduo foi capturado no bairro Ponto Azul por ter estuprado a própria enteada, de 13 anos.

A ação policial começou após a vítima ter relatado que o namorado da mãe praticou atos libidinosos contra a vontade dela. Além disso, ele teria solicitado fotos íntimas da menor.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime e confessou as ações.

