Colégio Municipal Walter FranklinFoto: Divulgação
Quadra do Colégio Municipal Walter Francklin recebe novo telhado e reforço estrutural
Colégio passa por reforma completa
Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, segue avançando nas obras de reforma do Colégio Municipal Walter Francklin, no Centro da cidade.
As intervenções já contemplaram a pintura de salas de aula e a substituição das telhas de todo o prédio principal. Neste momento, as melhorias se concentram na quadra poliesportiva, que recebe novo telhado e reforço estrutural na cobertura.
De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Habitação, responsável pela fiscalização dos serviços, a estrutura metálica do telhado da quadra foi reforçada para garantir mais segurança e durabilidade, e a instalação das novas telhas já está sendo concluída. Além da cobertura, a quadra também passará por pintura geral, reforma dos banheiros de apoio e vestiários, além da instalação de novos refletores.
Durante o período de obras, a escola também foi contemplada com dois novos laboratórios: um espaço de Ciência e Tecnologia, em parceria com o Cederj, e um laboratório Intramuros, em parceria com a Faetec, voltado ao estudo de Física, Química e Biologia.
Para o secretário municipal de Educação, Bernardo Goytacazes, a reforma representa um investimento estratégico na qualidade do ensino. “O Walter Francklin é a maior escola da nossa rede e atende centenas de alunos diariamente. Modernizar essa estrutura é garantir mais segurança, conforto e melhores condições de aprendizagem. Estamos preparando a escola para o presente e, principalmente, para o futuro”, destacou.
Três Rios
Quadra do Colégio Municipal Walter Francklin recebe novo telhado e reforço estrutural
Colégio passa por reforma completa
Três Rios
Três Rios organiza campanha de arrecadação para vítimas das chuvas em Juiz de Fora e Matias Barbosa
CRAS funcionam como pontos de coleta
Três Rios
Homem que matou ex-companheira a facadas em Três Rios é preso em Petrópolis
Crime ocorreu em novembro de 2023
Três Rios
Carnaval movimenta Três Rios com shows, blocos e escolas de samba
Estrutura com segurança, apoio logístico e eventos foi distribuída em diferentes pontos do município
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.