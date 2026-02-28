Colégio Municipal Walter Franklin - Foto: Divulgação

Publicado 28/02/2026 16:40

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, segue avançando nas obras de reforma do Colégio Municipal Walter Francklin, no Centro da cidade.

As intervenções já contemplaram a pintura de salas de aula e a substituição das telhas de todo o prédio principal. Neste momento, as melhorias se concentram na quadra poliesportiva, que recebe novo telhado e reforço estrutural na cobertura.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Habitação, responsável pela fiscalização dos serviços, a estrutura metálica do telhado da quadra foi reforçada para garantir mais segurança e durabilidade, e a instalação das novas telhas já está sendo concluída. Além da cobertura, a quadra também passará por pintura geral, reforma dos banheiros de apoio e vestiários, além da instalação de novos refletores.

Durante o período de obras, a escola também foi contemplada com dois novos laboratórios: um espaço de Ciência e Tecnologia, em parceria com o Cederj, e um laboratório Intramuros, em parceria com a Faetec, voltado ao estudo de Física, Química e Biologia.

Para o secretário municipal de Educação, Bernardo Goytacazes, a reforma representa um investimento estratégico na qualidade do ensino. “O Walter Francklin é a maior escola da nossa rede e atende centenas de alunos diariamente. Modernizar essa estrutura é garantir mais segurança, conforto e melhores condições de aprendizagem. Estamos preparando a escola para o presente e, principalmente, para o futuro”, destacou.