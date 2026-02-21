Feirão Limpa Nome será entre os dias 8 e 10 de abril - Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 21/02/2026 19:31

Três Rios - O município de Três Rios vai sediar, entre os dias 8 e 10 de abril, a quinta edição do Feirão Limpa Nome, evento voltado à regularização de pendências financeiras e à recuperação do crédito de consumidores da região Centro-Sul Fluminense. A ação será realizada no Clube Entrerriense, das 9h às 17h, com atendimento gratuito ao público.

A iniciativa é uma realização do CEJUSC, da Prefeitura de Três Rios, da Câmara de Dirigentes Lojistas, da Câmara de Vereadores, do PROCON e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com parceria da OAB, da Univertix e da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

O Feirão Limpa Nome tem como objetivo oferecer atendimento ágil, orientação financeira e soluções eficazes, permitindo que consumidores negociem dívidas diretamente com empresas e instituições financeiras. Durante o evento, serão disponibilizadas condições especiais de pagamento e descontos significativos, facilitando a quitação de débitos e a retomada do crédito no mercado.

Grandes empresas do setor bancário e de serviços já confirmaram participação, ampliando as possibilidades de negociação e proporcionando acordos acessíveis aos cidadãos.