Palco do Carnaval de Três RiosFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 10/02/2026 23:30

Três Rios - O Carnaval de Três Rios começa nesta sexta-feira (13). Para receber a festa, uma mega estrutura está sendo montada na Avenida Condessa do Rio Novo, no centro da cidade, que será o palco principal da folia.

O superpalco, com 14 metros, já está em fase avançada de montagem. As arquibancadas destinadas ao público que acompanhará os desfiles das escolas de samba de Três Rios já estão montadas e totalmente cobertas, garantindo conforto aos foliões independentemente das condições climáticas.

A estrutura do evento contará ainda com cabines exclusivas para a imprensa e para os jurados oficiais do Desfile das Escolas de Samba e do Troféu Ziriguidum. O camarote oficial do Carnaval 2026 será instalado no Terminal Rodoviário Hélio Soares.

No esquema de segurança, o evento contará com o apoio da Guarda Civil Municipal e das polícias Civil e Militar. Além disso, uma equipe de 100 seguranças particulares atuará durante todos os dias de festa para garantir a ordem e a tranquilidade do público.

Nos pórticos de acesso, localizados ao lado do Boulevard Roberto Silveira e no cruzamento da Avenida Condessa do Rio Novo com a Rua Barbosa de Andrade, próximo ao posto de combustíveis, haverá revista pessoal com o auxílio de detectores de metais. Todo o entorno da avenida será isolado com tapumes metálicos, com o objetivo de organizar os acessos, restringir a entrada a locais autorizados e garantir um controle mais eficiente de objetos não permitidos.

Pode x Não Pode

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública e Políticas de Segurança, é proibida a entrada de copos, garrafas e recipientes de vidro, objetos perfurocortantes e armas de fogo. Haverá tolerância zero para o consumo de bebidas alcoólicas por menores de idade e para qualquer tipo de preconceito.

Coolers e copos térmicos serão permitidos, desde que passem pela revista nos pontos de acesso.

