Pista ficou fechada por horasFoto: Reprodução

Publicado 05/02/2026 14:57

Três Rios - Uma pessoa morreu em um acidente de trânsito na altura do km 162 da BR-393, em Três Rios. Uma carreta carregada de manteiga de cacau tombou e ainda chegou a atingir outros veículos.

O acidente ocorreu por volta das 9h e causou a interdição total da pista. O Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou na ocorrência. A pista foi liberada no sistema de pare e siga por volta das 13h.