Carreta carregada de manteiga de cacau tomba na BR-393, em Três Rios
Acidente no km 162 da rodovia deixou a pista interditada
Carnaval 2026: Três Rios celebra a folia com shows, blocos e desfile das Escolas de Samba
Festa vai de 8 a 17 de fevereiro
Prefeitura de Três Rios abre cadastro de 2026 para creches municipais
Prazo se encerra no dia 10 de fevereiro
Justiça determina renovação da frota de ônibus em Três Rios
Durante o processo de regularização, somente veículos em condições seguras de operação poderão circular
Três Rios recebe investimento de R$ 15 milhões do Novo PAC para o saneamento básico
Recursos serão utilizados à ampliação do sistema de abastecimento de água e à expansão da rede de coleta de esgotamento sanitário
