Na ordem: o secretário de Indústria, Comércio e Serviços de Três Rios, Márcio Assis; o diretor da Perforpack, Gerson Almeida; o prefeito Jonas Dico; o diretor da Perforpack, Robson Almeida; e o consultor de negócios Rafael Espíndola - Foto: Divulgação/PMTR

Na ordem: o secretário de Indústria, Comércio e Serviços de Três Rios, Márcio Assis; o diretor da Perforpack, Gerson Almeida; o prefeito Jonas Dico; o diretor da Perforpack, Robson Almeida; e o consultor de negócios Rafael EspíndolaFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 30/01/2026 23:01

Três Rios - O município de Três Rios recebeu a instalação de uma nova indústria do setor de embalagens plásticas. A Preforpack Indústria de Embalagens Plásticas, pertencente ao grupo RA Garrafas, com sede em Goiás, passa a operar no parque fabril do bairro Passatempo.

A empresa é a única indústria de produção de garrafas PET para bebidas instalada no interior do estado do Rio de Janeiro. O investimento inicial previsto é de R$ 30 milhões, com a geração de cerca de 30 empregos diretos e indiretos nesta primeira etapa.

O prefeito Jonas Dico destacou a importância da chegada da nova indústria para o desenvolvimento do município. “A instalação de mais uma empresa em Três Rios representa um avanço significativo para a nossa economia. É um investimento que fortalece o parque industrial, gera empregos e amplia as oportunidades para a população. Desejamos sucesso à Preforpack e reafirmamos o compromisso da gestão em criar um ambiente cada vez mais favorável para novos empreendimentos”, afirmou.

De acordo com a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, a expectativa é de ampliação gradual das atividades. A projeção é que, ao longo dos próximos cinco anos, os investimentos cheguem a R$ 60 milhões, com a criação de mais de 70 postos de trabalho.

O secretário municipal de Indústria e Comércio, Márcio Assis, destacou que o município seguirá empenhado em atrair novos empreendimentos. “Continuaremos trabalhando para trazer novas empresas para Três Rios, estimulando investimentos que gerem emprego e renda de qualidade para a população”, disse.

Em 2025, Três Rios registrou a abertura de 408 novos empreendimentos nos setores de Indústria, Comércio e Serviços, de acordo com dados da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA).