Prefeito Jonas Dico e secretário Bernardo GoytacazesFoto: Divulgação/PMTR
De acordo com o secretário de Educação, Bernardo Goytacazes, a medida reforça o compromisso com a valorização do magistério e com o fortalecimento da educação pública no município. A atualização do piso representa um investimento direto na qualidade do ensino e no reconhecimento do trabalho desempenhado diariamente pelos educadores.
“Investir em educação é também garantir melhores condições de trabalho e remuneração aos professores, reconhecendo o papel fundamental que exercem na formação dos alunos e no desenvolvimento de Três Rios”, destacou o prefeito Jonas Dico.
