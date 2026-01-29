Prefeito Jonas Dico e secretário Bernardo Goytacazes - Foto: Divulgação/PMTR

Prefeito Jonas Dico e secretário Bernardo GoytacazesFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 29/01/2026 18:57

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios confirmou a aplicação do reajuste de 5,4% no piso salarial dos professores da rede municipal, conforme portaria do Ministério da Educação. Com a atualização, o valor passa de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63.

Mesmo com a folha de pagamento já fechada, a administração municipal realizou esforços para assegurar que o reajuste fosse implementado ainda neste mês, garantindo o direito dos profissionais da educação.



De acordo com o secretário de Educação, Bernardo Goytacazes, a medida reforça o compromisso com a valorização do magistério e com o fortalecimento da educação pública no município. A atualização do piso representa um investimento direto na qualidade do ensino e no reconhecimento do trabalho desempenhado diariamente pelos educadores.



“Investir em educação é também garantir melhores condições de trabalho e remuneração aos professores, reconhecendo o papel fundamental que exercem na formação dos alunos e no desenvolvimento de Três Rios”, destacou o prefeito Jonas Dico.