Igreja de São SebastiãoFoto: Divulgação

Publicado 24/01/2026 20:38

Três Rios - Já tradicional no calendário esportivo trirriense, a Corrida de São Sebastião, em homenagem ao padroeiro da cidade, será realizada neste domingo (25). A largada está prevista para às 8h30, em frente à Casa de Cultura, na Praça São Sebastião, no Centro de Três Rios.

De acordo com a organização do evento, 114 atletas e amantes do esporte se inscreveram para o percurso de 5,3 quilômetros, que une prática esportiva e fé. Neste ano, as premiações serão distribuídas nas categorias geral individual e por faixa etária, tanto no masculino quanto no feminino.

O kit do participante, composto por camisa, garrafa d’água e chip de cronometragem, poderá ser retirado no sábado (24), na Praça da Juventude, localizada na Rua Isaltino Silveira, s/n, das 9h às 15h, ou no domingo, momentos antes do início da competição.

O percurso tem início na Praça São Sebastião e segue pela Rua Prefeito Joaquim Ferreira até a rotatória da confluência entre as ruas Dr. Vasconcelos e Isaltino Silveira. Em seguida, os corredores acessam à esquerda a Avenida Prefeito Alberto da Silva Lavinas. No final da via, entram na rotatória e continuam pela Avenida Condessa do Rio Novo, passando pela Praça Salim Chimelli, sob o viaduto, em direção à Rua 15 de Novembro. O trajeto segue até o final da via, com retorno pela Rua Dr. Vasconcelos e, posteriormente, pela Rua Dr. Ferreira, na contramão, até o ponto de chegada, novamente na Praça São Sebastião.

A Corrida de São Sebastião 2026 é uma realização da Paróquia de São Sebastião e conta com o apoio da Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios (SAAETRI).

