Igreja de São SebastiãoFoto: Divulgação
Corrida de São Sebastião 2026 acontece neste domingo em Três Rios
Mais de 100 atletas devem participar
Três Rios - Já tradicional no calendário esportivo trirriense, a Corrida de São Sebastião, em homenagem ao padroeiro da cidade, será realizada neste domingo (25). A largada está prevista para às 8h30, em frente à Casa de Cultura, na Praça São Sebastião, no Centro de Três Rios.
De acordo com a organização do evento, 114 atletas e amantes do esporte se inscreveram para o percurso de 5,3 quilômetros, que une prática esportiva e fé. Neste ano, as premiações serão distribuídas nas categorias geral individual e por faixa etária, tanto no masculino quanto no feminino.
O kit do participante, composto por camisa, garrafa d’água e chip de cronometragem, poderá ser retirado no sábado (24), na Praça da Juventude, localizada na Rua Isaltino Silveira, s/n, das 9h às 15h, ou no domingo, momentos antes do início da competição.
O percurso tem início na Praça São Sebastião e segue pela Rua Prefeito Joaquim Ferreira até a rotatória da confluência entre as ruas Dr. Vasconcelos e Isaltino Silveira. Em seguida, os corredores acessam à esquerda a Avenida Prefeito Alberto da Silva Lavinas. No final da via, entram na rotatória e continuam pela Avenida Condessa do Rio Novo, passando pela Praça Salim Chimelli, sob o viaduto, em direção à Rua 15 de Novembro. O trajeto segue até o final da via, com retorno pela Rua Dr. Vasconcelos e, posteriormente, pela Rua Dr. Ferreira, na contramão, até o ponto de chegada, novamente na Praça São Sebastião.
A Corrida de São Sebastião 2026 é uma realização da Paróquia de São Sebastião e conta com o apoio da Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios (SAAETRI).
Três Rios
Corrida de São Sebastião 2026 acontece neste domingo em Três Rios
Mais de 100 atletas devem participar
Três Rios
Polícia apreende grande quantidade de drogas na Vila Isabel
Menor de idade foi apreendido na ação
Três Rios
Senai Três Rios está com inscrições abertas para cursos de qualificação profissional
Turmas serão abertas para suprir a necessidade de mão de obra qualificada em empresas trirrienses
Três Rios
Polícia Militar apreende cocaína no bairro Cariri, em Três Rios
Material estava sendo comercializado em área de mata
Três Rios
Prefeitura de Três Rios realiza reforma de UBS em Bemposta
UBS Grama está passando por reforma
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.