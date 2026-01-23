Drogas apreendidas pela políciaFoto: Divulgação/38º BPM
Polícia apreende grande quantidade de drogas na Vila Isabel
Menor de idade foi apreendido na ação
Três Rios - Na manhã desta sexta-feira (23) a Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas na Vila Isabel, em Três Rios. Um menor, de 17 anos, foi apreendido ao tentar se esconder em um imóvel.
Durante a ação, criminosos tentaram fugir em uma área residencial. Um dos suspeitos apontou uma arma de fogo contra os policiais, sendo necessários tiros por parte dos agentes.
A ação resultou na apreensão de 137 pedras de crack, 81 porções de maconha e 25 pinos de cocaína.
O menor e todo o material foram encaminhados à 108ª DP.
Três Rios
Polícia apreende grande quantidade de drogas na Vila Isabel
Menor de idade foi apreendido na ação
Três Rios
Senai Três Rios está com inscrições abertas para cursos de qualificação profissional
Turmas serão abertas para suprir a necessidade de mão de obra qualificada em empresas trirrienses
Três Rios
Polícia Militar apreende cocaína no bairro Cariri, em Três Rios
Material estava sendo comercializado em área de mata
Três Rios
Prefeitura de Três Rios realiza reforma de UBS em Bemposta
UBS Grama está passando por reforma
Três Rios
Projeto Praça Segura reforça segurança na Praça São Sebastião
Iniciativa começou neste mês
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.