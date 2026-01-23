Drogas apreendidas pela polícia - Foto: Divulgação/38º BPM

Drogas apreendidas pela políciaFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 23/01/2026 20:05

Três Rios - Na manhã desta sexta-feira (23) a Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas na Vila Isabel, em Três Rios. Um menor, de 17 anos, foi apreendido ao tentar se esconder em um imóvel.

Durante a ação, criminosos tentaram fugir em uma área residencial. Um dos suspeitos apontou uma arma de fogo contra os policiais, sendo necessários tiros por parte dos agentes.

A ação resultou na apreensão de 137 pedras de crack, 81 porções de maconha e 25 pinos de cocaína.

O menor e todo o material foram encaminhados à 108ª DP.