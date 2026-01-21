Drogas apreendidas pela PMFoto: Divulgação/38º BPM
Polícia Militar apreende cocaína no bairro Cariri, em Três Rios
Material estava sendo comercializado em área de mata
Três Rios - A Polícia Militar apreendeu drogas nesta terça-feira (20), no bairro Cariri, em Três Rios. A ação foi realizada após denúncias de comercialização de entorpecentes em uma área de mata na Rua Amazonas.
Os agentes foram até o local e encontraram dois suspeitos com os ilícitos. Um cerco foi montado e os homens fugiram para a linha férrea. Durante a perseguição, um dos suspeitos descartou uma sacola.
A sacola foi encontrada com 48 pinos de cocaína.
A ocorrência foi registrada na 108ª DP e a Polícia Militar intensificou as buscas na região para identificar e capturar os envolvidos.
