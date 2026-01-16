Reforma de escolas em Três Rios - Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 16/01/2026

Três Rios - Enquanto os alunos aproveitam o período de férias escolares, a Prefeitura de Três Rios, através da Secretaria de Educação, intensifica o cronograma de manutenção e reformas em diversas unidades da rede municipal.

O CIEP 427, no bairro Vila Isabel, não recebia uma reforma estrutural significativa há mais de 25 anos e agora está recebendo pintura, troca de pisos, instalação de telhados, alambrados e modernização da iluminação.

Outro destaque é a Escola Municipal São João Batista, no bairro Caixa D’água. Além da reforma no telhado e na fachada, a unidade está sendo ampliada para atender a uma demanda crescente: o ensino em tempo integral. Com a conclusão das obras, a comunidade terá à disposição uma escola onde os alunos permanecem durante os dois turnos, modelo que tem se tornado prioridade na gestão municipal.

“Estamos investindo também na climatização das salas, garantindo que o retorno às aulas aconteça em um ambiente renovado e com a toda a estrutura necessária para alunos e profissionais da educação”, disse o secretário Bernardo Goytacazes.