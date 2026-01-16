Reforma de escolas em Três RiosFoto: Divulgação/PMTR
Escolas da rede municipal de Três Rios passam por reforma e ampliação
Período de férias é aproveitado para a realização de intervenções
Inscrições para a Corrida de São Sebastião começam nesta segunda-feira
Com percurso de 5,3 km, corrida acontece no dia 25 de janeiro
Homem é preso por tráfico de drogas no 'Escadão' da Vila Isabel
Ação foi realizada após denúncias anônimas
Prefeitura instala ecopontos de coleta seletiva em Três Rios
Equipamentos ficam no Horto Municipal e na Beira Rio
Polícia Militar apreende drogas na Vila Isabel
Homem fugiu do local ao perceber a presença dos agentes
Obras da GAP 3 entram na terceira etapa em Três Rios
Fase deve ser concluída ainda neste mês
