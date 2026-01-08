Obras da GAP 3 - Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 08/01/2026 13:25

Três Rios - As obras de construção da Galeria de Drenagem de Águas Pluviais do Centro (GAP 3) entraram na terceira fase de execução. As escavações agora estão concentradas no entorno da Praça São Sebastião, no trecho entre a Rua Prefeito Walter Franklin e a Rua Gomes Porto, entre as esquinas do Sebrae e do Bob’s.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Habitação, responsável pelo andamento da empreitada, a fase 3 é mais rápida, uma vez que consiste na instalação de tubos corrugados de PEAD, que irão coletar o esgoto dos imóveis do entorno e as águas pluviais. A previsão é de que essa etapa seja concluída ainda neste mês.

O secretário municipal de Obras, Ricardo Monteiro, explicou que a fase 2 foi concluída antes das festas de fim de ano, por determinação do prefeito Jonas Dico, para evitar transtornos à população. Considerando o grande fluxo de pessoas no centro comercial durante o período de festas, a prefeitura optou por asfaltar o trecho já finalizado e retomar as escavações apenas na primeira semana de janeiro.

A construção da GAP 3 contempla 480 metros de aduelas de concreto armado pré-moldado, com dimensões de 2,5 por 2 metros, além de todo o sistema de drenagem superficial, que inclui sarjetas, bocas de lobo e poços de visita. O projeto também prevê a instalação de uma Estação de Tratamento de Esgoto integrada, que irá tratar os dejetos coletados antes do despejo no rio Paraíba do Sul, além da nova pavimentação asfáltica das vias afetadas e da recomposição da sinalização horizontal das ruas, com pintura retrorrefletiva, e sinalização vertical.

