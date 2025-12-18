Capela Mortuária da Vila IsabelFoto: Divulgação/PMTR
Capela Mortuária da Vila Isabel deve ser inaugurada no início de 2026
Obras estão na fase final
Três Rios - A Capela Mortuária da Vila Isabel, construída em frente ao Cemitério da Vila Isabel, está na reta final de ajustes para a inauguração. Segundo a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Habitação de Três Rios, a entrega do novo equipamento público está prevista para o início do próximo ano.
A estrutura foi planejada para oferecer funcionalidade e acolhimento. O espaço contará com quatro salas de velório climatizadas e uma sala de repouso destinada aos familiares. No térreo, estarão localizadas as áreas administrativas, o espaço para preparação dos corpos, a sala de atendimento às famílias e os ambientes de apoio aos colaboradores, como copa, refeitório e vestiário. Toda a edificação foi projetada em conformidade com as normas de acessibilidade.
O prefeito de Três Rios, Jonas Dico, ressaltou a importância da obra para a comunidade. “Essa capela era um pedido antigo dos moradores, iniciado pelo amigo Joa, e agora estamos concluindo para entregar à população. Nosso objetivo é garantir que as famílias tenham um local adequado para se despedir de seus entes queridos com respeito e dignidade”, afirmou.
Três Rios
Capela Mortuária da Vila Isabel deve ser inaugurada no início de 2026
Obras estão na fase final
Três Rios
Três Rios + Empregos está com 30 vagas abertas; veja como se candidatar
Contratação é realizada diretamente pelas empresas
Três Rios
Acompanhando decreto estadual, Três Rios decreta ponto facultativo para esta quarta-feira
Prédios públicos irão funcionar até 12h
Três Rios
Secretaria de Meio Ambiente inicia ornamentação do boulevard Roberto Silveira
Entrega da obra deve ocorrer nos próximos dias
Três Rios
Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo no Centro
Ação foi realizada na Avenida Prefeito Alberto da Silva Lavinas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.