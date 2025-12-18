Polícia Militar e Polícia Civil realizaram a prisãoFoto: Reprodução

Mais artigos de O Dia
O Dia
Três Rios - O homem apontado como autor de um feminicídio no início do mês em Três Rios foi preso nesta terça-feira (16). A ação foi realizada de forma conjunta entre o 38º BPM e a 108ª DP no bairro Morada do Sol.
Contra ele, os agentes cumpriram um mandado de prisão que estava em aberto. O indivíduo chegou a tentar fugir, pulando muros e telhados, mas foi capturado pelos agentes e encaminhado ao sistema prisional